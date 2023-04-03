В Новочебоксарске появится большой портрет Героя Советского Союза Вячеслава Винокурова

Новочебоксарцы выбрали портрет Героя Винокурова, который появится на одном из городских домов

Около трехсот жителей Новочебоксарска проголосовали за понравившийся вариант мурала, который появится к 9 мая на доме 26а по улице Винокурова. Выбор пал на живописный портрет во весь рост Героя Советского Союза Вячеслава Винокурова.

Мурал — это картина во всю стену на архитектурных сооружениях. В столице Чувашии, например, гигантский портрет космонавта №?3 Андрияна Николаева осенью прошлого года украсил стену многоэтажки на улице Хевешской. Подобное изображение только уже Героя Великой Отечественной войны, земляка-танкиста Вячеслава Винокурова собираются нанести на торце дома самой длинной улицы в Новочебоксарске, которая носит его имя.

Чуть больше недели назад глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов обратился в своем телеграм-канале к горожанам-подписчикам за советом, какое изображение выбрать. Также голосование шло и в группе ВКонтакте газеты «Грани». Горожанам предложили рассмотреть четыре варианта: три версии фотопортрета Винокурова в разном оформлении и одно изображение героя в экипировке танкиста на фоне танка. Напомним, в Великую Отечественную войну Вячеслав Винокуров служил в штабе Западного фронта, командовал 200-й бронетанковой бригадой, а 30 ноября 1942 года геройски погиб в Смоленской области.

В результате художественное исполнение во весь рост показалось горожанам более реалистичным, душевным и менее парадным. Между тем, некоторые высказались, что согласны на любой вариант, лишь бы «картину» содержали в достойном виде. Также во время голосования от новочебоксарцев поступили предложения оформить мурал в честь советской военной летчицы Жени Крутовой на названной в ее честь улице.

178 голосов набрал живописный портрет Вячеслава Винокурова. В администрации Новочебоксарска обещают, что картина появится ко Дню Победы. Фото ВКонтакте