Запчасти продал, машину — не успел

В Чебоксарах к лишению свободы приговорен 37-летний местный житель, за два месяца похитивший два автомобиля. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в мае прошлого года в одной из деревень Чебоксарского района он похитил автомобиль марки «ВАЗ-2114», снял с него колеса и аккумулятор, спрятав их в лесополосе. А в июне он вновь совершил кражу машины, припаркованной возле жилого дома по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах. На краденом авто спустя некоторое время любитель чужой автотехники был задержан в Московской области. Второй похищенный автомобиль был возвращен его законному владельцу.

А вот запчасти с первой машины подсудимый успел продать.