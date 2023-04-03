На гастроли ансамбль из Чувашии повез свой золотой фонд

В гастрольный тур по федеральной программе «Мы — Россия» отправился Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Первые концерты состоялись еще на прошлой неделе в Ижевске и Набережных Челнах, и в каждом из этих городов гости из Чувашии собрали полные залы. Вчера нашим артистам аплодировали жители Кирова, пришедшие на концерт в Вятскую государственную филармонию имени П. Чайковского. А сегодня ансамбль песни и танца вернется в Татарстан и выступит уже в Чистополе. Как сообщают в Минкультуры Чувашии, в гастрольное турне творческий коллектив повез программу «Гордимся Родиной своей», в которую вошли вокально-хореографические номера из золотого фонда ансамбля, а также новые яркие постановки.