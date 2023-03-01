В Ульяновской области готовятся отметить 175-летие со дня рождения Ивана Яковлева

Патриарх двух регионов

Представители Чувашии и Ульяновской области обсудили подготовку и проведение праздничных мероприятий в честь 175-летия со дня рождения Ивана Яковлева. А министерства образования двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

25 апреля исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося педагога и просветителя, создателя новой чувашской письменности и чувашского букваря. В республике к этому дню уже готовятся: в начале года подписан Указ Главы Чувашии о праздновании знаменательной даты. И, конечно, отмечать юбилейное событие будут и в Ульяновской области — там более полувека жил и работал Иван Яковлев, именно в тогдашнем Симбирске он основал первую в истории чувашского народа национальную школу, выпускавшую народных учителей.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, депутат Госдумы России: «С губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обсудили вопросы по усилению межрегиональной кооперации, организации просветительских мероприятий, повышению финансовой грамотности населения, организации и проведению мероприятий по случаю 175-летия со дня рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева. У Чувашии и Ульяновской области — множество точек соприкосновения. Здесь проживает большое количество чувашей, благодаря этому налажен богатый культурный обмен. Уверен, что у нас может быть еще больше вариантов для взаимодействия, обязательно наполним новым содержанием наше сотрудничество».

Детали юбилейных торжеств раскрыли на прошедшем в Ульяновске расширенном заседании оргкомитета, в котором от нашей республики участвовали депутат Госдумы России Анатолий Аксаков и министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров. Рассказывали на оргкомитете, в частности, что в Ульяновской области пройдет региональный конкурс сочинений «Мой родной чувашский язык», областное состязание «Учитель родного языка», включающее номинацию «Лучший учитель чувашского языка», продолжится проект «Сад Ивана Яковлева — по благоустройству и высадке фруктовых деревьев на территории комплекса Симбирской чувашской учительской школы.

Особое место в плане мероприятий занимает «Яковлев— тур»: для школьников и педагогов организуют культурно-просветительские автобусные туры по маршруту Чувашия — Ульяновская область с анимационной экскурсией по местам, связанным с именем Ивана Яковлева. «Подобные школьные туристические программы обогатят участников новыми знаниями и впечатлениями. Уверен, что открытия, которые совершат для себя дети, внесут значимый вклад в сохранение и укрепление чувашской культуры, языка», — отметил в своем телеграм-канале министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

В ходе поездки в Ульяновск члены делегации нашей республики отдали дань уважения чувашскому просветителю, возложив цветы к памятнику патриарху. Успели они побывать и на экскурсии в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева».

Кирилл Наумов