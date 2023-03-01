21 год колонии получил житель Марий Эл за посягательство на жизнь полицейского

Верховный суд Чувашии вынес приговор по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. Житель Республики Марий Эл, напавший на полицейских летом прошлого года, «заработал» длительный срок лишения свободы — 21 год.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, судили 29-летнего злоумышленника сразу по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, грабеж с применением насилия и повторное нетрезвое вождение.

А дело было так. В конце июля прошлого года на одной из улиц деревни Вомбакасы Моргаушского района сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Самара», водитель которой был в состоянии алкогольного опьянения. Во время оформления задержания неадекватный водитель достал из багажника своего автомобиля канистру с бензином, облил горючей жидкостью полицейских и поджег одного из них. Полицейский получил ожоги более 60% тела и благодаря своевременной медицинской помощи остался жив.

В ходе суда подозреваемый был также признан виновным в том, что, находясь в Йошкар-Оле в прошлом году, напал на местного жителя, нанес ему множество ударов и забрал четыре тысячи рублей и сотовый телефон.

Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Первые три года житель Марий Эл проведет в тюрьме с особо строгими условиями заключения. А когда освободится из места заключения (в то время ему уже будет 50 лет), в качестве дополнительного наказания получит ограничение свободы на один год и запрет на управление автомобилем сроком на два года.