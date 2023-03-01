На страже закона

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 23 марта за заслуги в укреплении законности и правопорядка государственными наградами отмечены сотрудники Министерства внутренних дел по Чувашской Республике:
медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден полковник полиции Михайлов Марат Сергеевич — заместитель начальника управления — начальник отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
Почетной грамотой Чувашской Республики награжден подполковник полиции Петров Владимир Александрович — начальник боевого отделения отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков.

Опубликовано: 27 марта 2023 г.


Читайте также:

«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
«Золотая шайба» у чувашских мальчишек
Конькобежец из Чувашии - в топ-5 Кубка мира
Мария Кузнецова выиграла бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе
Парабадминтонистка из Чувашии Татьяна Гуреева завоевала две медали на международном турнире
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
«Пока я живу — я счастлива»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.