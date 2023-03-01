На страже закона

Указом Главы Чувашии от 23 марта за заслуги в укреплении законности и правопорядка государственными наградами отмечены сотрудники Министерства внутренних дел по Чувашской Республике:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден полковник полиции Михайлов Марат Сергеевич — заместитель начальника управления — начальник отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения,

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден подполковник полиции Петров Владимир Александрович — начальник боевого отделения отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков.