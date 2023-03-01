В Порецком районе восстанавливаются разбитые участки дорог

В ближайшие дни будет восстановлено движение автотранспорта на участках дорог, поврежденных в ходе строительства магистрали М-12. Это участки Ибреси — Березовка — Кудеиха, далее от Кудеихи до села Кожевенное и на дороге местного значения Кожевенное — Гарт. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов на правительственной планерке.

Указывалось, что на этих дорогах верхнее покрытие проезжей части полностью разрушено. В начале марта АО «ДСК Автобан» приступило здесь к сливу воды и ликвидации ям с применением щебня крупной фракции. Но таким образом не удалось поддерживать полотно в нужном состоянии до наступления благоприятных погодных условий. 17 марта Владимир Осипов провел оперативное совещание с представителями руководства ГК «Автодор» и АО «ДСК Автобан», где было принято решение о начале восстановительных работ незамедлительно.

В настоящее время выполняются работы по замене пучинистых участков с применением щебеночного материала и последующим уплотнением катками. За последние три дня из 12 км выполнены работы на 3 км. Оставшийся участок планируется завершить до конца текущей недели. Всего в республике в нынешнем году запланировано восстановить более 80 км таких поврежденных дорог.