Еще в пяти населенных пунктах Чувашии запущен быстрый интернет

По данным Минцифры региона, благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» доступ к высокоскоростному беспроводному интернету и стабильной голосовой связи получили жители небольших поселений, где проживают от 100 до 500 человек. Базовые станции для оказания услуг мобильной связи установлены в деревне Криуши Козловского муниципального округа, селе Анат-Киняры и деревнях Ямбарусово, Сарабакасы и Ырашпулых Чебоксарского муниципального округа. Качественный интернет поможет активнее развиваться сельским территориям, жители которых смогут иметь доступ к современным услугам, считают в министерстве. Всего в 2023 году на участие в проекте отобрано 25 населенных пунктов Чувашии.
Опубликовано: 22 марта 2023 г.
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