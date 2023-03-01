Еще в пяти населенных пунктах Чувашии запущен быстрый интернет

По данным Минцифры региона, благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» доступ к высокоскоростному беспроводному интернету и стабильной голосовой связи получили жители небольших поселений, где проживают от 100 до 500 человек. Базовые станции для оказания услуг мобильной связи установлены в деревне Криуши Козловского муниципального округа, селе Анат-Киняры и деревнях Ямбарусово, Сарабакасы и Ырашпулых Чебоксарского муниципального округа. Качественный интернет поможет активнее развиваться сельским территориям, жители которых смогут иметь доступ к современным услугам, считают в министерстве. Всего в 2023 году на участие в проекте отобрано 25 населенных пунктов Чувашии.