Жесткий разговор состоялся на строительной площадке школы в «Садовом»

Школе нельзя опаздывать

С раннего утра территория будущей школы микрорайона «Садовый» в Чебоксарах стала местом проведения своего рода оперативного штаба на самом высоком уровне. Высокие гости прибывали один за другим: глава администрации столицы республики, министр строительства, министр финансов, министр образования, представители прокуратуры Чувашии и Глава республики Олег Николаев. Сначала состоялся обход стройки по коридорам и этажам. Строители рассказывали, что сделано, попутно комментируя, почему так много воды капает с потолков.

Местом обсуждения текущей (во всех смыслах) ситуации и разрешения разногласий между строителями и заказчиком стал один из классов будущей школы, которую должны были сдать еще в декабре прошлого года. Глава республики подверг жесткой критике организацию работ: «Вариант, когда из-за подрядчика пострадают интересы тысяч жителей «Садового», недопустим. Финансово проект полностью обеспечен, готовность идти навстречу строителям республика постоянно демонстрировала. Но злоупотреблять этим никто не позволит», — отметил Олег Николаев.

Основная часть совещания прошла в закрытом режиме, но тональность обсуждения ощущалась и сквозь стены — голос участники встречи периодически повышали. Открывая этот «оперштаб», Олег Николаев сразу обозначил два возможных варианта развития событий: «добрый», когда ворох разногласий оперативно расшивается, и расторжение контракта.

А по завершении рабочей встречи Глава Чувашии сообщил журналистам, что в течение недели будут приняты решения либо о дальнейшей работе с подрядчиками с определением того, как будут налажены строительно-монтажные работы, либо о разрыве существующих контрактов.

«Чтобы урегулировать все вопросы, городом заказана строительно-техническая экспертиза, которая признается и правоохранительными, и судебными органами. Это позволит распределить выполненные работы по тем направлениям, которые относятся к изменению стоимости материалов или изменению конструктива здания», — отметил Олег Николаев.

О роли городских властей в качестве заказчика этой стройки руководитель региона высказался отдельно, прокомментировав тезисы прокуратуры о том, что есть нарушения и со стороны заказчика, выраженные в ненадлежащей подготовке проектной документации. Здесь Олег Николаев впервые публично упомянул подписанный накануне Указ о порядке наложения взысканий на руководителей муниципалитетов.

И призвал главу администрации города Чебоксары Дениса Спирина принимать необходимые меры и решения своевременно.

«Если не будете справляться, значит, будем наказывать. В рамках единой системы публичной власти такое право у первого лица региона появилось», — жестко обозначил свои вероятные управленческие решения Олег Николаев.

Если посмотреть на ситуацию в цифрах освоения выделенных средств, то картина получается такая: по данным Минобразования Чувашии, подрядчику с учетом дополнительного соглашения выделено 1422 млн рублей, в том числе авансом уже направлено 1225 млн рублей. При этом исполнителем подтверждены расходы в объеме лишь на сумму 584,2 млн рублей (41% от контрактной стоимости) при использованных 1033,1 млн рублей. На завершение всех работ осталось 197 млн рублей. При этом объем строительно-монтажных работ и закупленных стройматериалов вполне соответствует выделенным на строительство деньгам. Сейчас ПМК «Медведевская» уже смонтировала каркас здания на 95,1%. На здании установлены окна, двери и витражи на 79%, а также уложены полы и проведены внутренние инженерные сети с оборудованием на 58%. Выполнено устройство кровли и фасада на 68% (видимо, поэтому так много стекающей воды), наружных инженерных сетей на 92%. Первый и третий корпуса школы — на стадии чистовой отделки, второй и четвертый — «черновой». Также согласовано цветовое решение учебных аудиторий и рекреаций. Благоустройство территории и установка малых архитектурных форм выполнены пока на 36%.

Главная проблема — удорожание всего проекта. И это тот случай, когда решение возникающих «узлов» надо было находить как можно быстрее, причем всем участникам проекта. Не выбирая в качестве тактики угрозы свернуть работы или поднятие шума в социальных сетях и СМИ. Поэтому в ответ на реплику учредителя ООО «Медведевская ПМК» Юрия Васенева об отсутствии проектно-сметной документации Глава Чувашии Олег Николаев заявил: «Эти слова слышал много раз и то, что вы не можете друг с другом договориться и соответствующим образом организовать работу. Мало того, превращаете в шумиху этот процесс. Если вы хотите работать, шуметь не надо. Надо работать — скрупулезно, детально. А если просто шуметь, результата не будет».

Руководитель региона сообщил, что в курсе того, что происходит на объекте, как обстоят дела, «можно сказать, в деталях». «Мы в любом случае будем добиваться соблюдения всех прав жителей микрорайона на школу, обеспечим выполнение всех обязательств. Призываю в течение недели все проанализировать и выстроить логичное, стройное понимание и соответствующий план действий. И мы тогда утвердим и обозначим решение. Если надо, еженедельно будем собираться до тех пор, пока не «разошьем» проблему», — резюмировал Олег Николаев.

В настоящее время продолжается осуществление надзорного сопровождения строительства школы прокуратурой Чувашии. Прокуратура Ленинского района Чебоксар в адрес подрядной организации внесла представление о нарушении сроков выполнения видов работ, по которым в проектную документацию не внесены изменения. И такое же в Управление капитального строительства и реконструкции города Чебоксары — об отсутствии надлежащего контроля за соблюдением сроков выполнения строительных работ. А Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашской Республике проводится процессуальная проверка по факту затягивания сроков выполнения контракта.