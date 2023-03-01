«Химик-Август» обыграл московский «ЦСКА»

Вурнарская команда «Химик-Август», состоящая из перспективных ребят 2014 года рождения, приняла участие в межрегиональном турнире по футболу «KAZAN CUP», который прошел в столице Республики Татарстан. Помимо вурнарцев за титул боролись юношеские коллективы «ЦСКА» (Москва), «КАМАЗа» (Набержные Челны), «Нефтехимика» (Нижнекамск). Всего участвовали 24 команды.

Соревнования для юных футболистов из Вурнар стартовали с группового этапа. Волею жребия в соперники нашей команде попались команды «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Красная Машина» (Киров) и «Динамо» (Казань).

Для «Химика-Августа» групповой этап прошел с переменным успехом — коллективам из Кирова и Нижнекамска вурнарские футболисты уступили, зато динамовцев обыграли со счетом 7:2. Главное испытание юношеский коллектив «Химика-Августа» ожидало на стадии 1/8 финала — вурнарцы играли против московского «ЦСКА». Матч, в котором никто не хотел уступать, в основное время завершился ничьей 3:3. Судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой вурнарская команда была более убедительной и прошла армейцев.

Правда, в четвертьфинале наши ребята проиграли «Нефтехимику» со счетом 2:5 и завершили борьбу за трофей…

По итогам соревнований футболисты «Химика-Августа» заняли восьмое место. Юные вурнарцы получили колоссальный опыт от участия в турнире, который поможет ребятам на будущих соревнованиях.