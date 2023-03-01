Звание к празднику

Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Глава Чувашии подписал Указ о награждении работников отрасли. За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Андрияновой Наталии Геннадьевне — агроному АО «Зеленстрой», г. Чебоксары, Георгиеву Евгению Александровичу — машинисту погрузочных машин автотранспортного цеха АО «Доркомсервис», г. Новочебоксарск, Глухову Владимиру Петровичу — водителю автомобиля ООО «Жилищная Компания», г. Чебоксары, Ильину Александру Николаевичу — главному механику автотранспортного цеха АО «Водоканал», г. Чебоксары, Кварацхелия Роину Бочиаевичу — заведующему теплицей АО «Зеленстрой», г. Чебоксары, Кондратьевой Вере Николаевне — индивидуальному предпринимателю, г. Чебоксары, Попову Евгению Анатольевичу — водителю автомобиля автотранспортного цеха АО «Водоканал», г. Чебоксары, Шленскову Борису Петровичу — заместителю главного инженера (главному технологу) АО «Водоканал», г. Чебоксары.
Опубликовано: 20 марта 2023 г.
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