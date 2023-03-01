Чувашия возглавила федеральный рейтинг по цифровизации регионов России в сфере спорта

Этой радостной новостью поделился Глава Чувашии в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в последние два года наша республика стабильно входит в ТОП-3 спортивно-цифрового рейтинга. Итоги работы регионов на конец февраля подвела автоматизированная информационная система «Мой спорт». В этой системе ведутся электронные журналы и электронные паспорта спортсменов, публикуются расписания тренировочного процесса, фиксируются все спортивные достижения… Уровень цифровизации по АИС «Мой спорт» в Чувашии сейчас составляет 97 проц. В Московской области, занявшей второе место, он равен 96 проц., а в соседних Татарстане и Ульяновской области соответственно 87 и 79 проц.