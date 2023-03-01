Из Сибири с любовью

В художественном музее вторую неделю гостит необычная выставка — творческий проект молодой художницы из Новосибирска Натальи Шалагиной «Новосибирск представляет». Чтобы познакомить зрителей со своими работами, она не зовет всех в Сибирь, а отправляет картины в долгое путешествие по стране.

География проекта широка — за три года его примут 25 выставочных площадок в городах и областных центрах в Сибири, на Урале и в европейской части России. Чебоксары не первый и не последний на его пути: «за плечами» остались Кемеровская и Свердловская области, Красноярский край, Башкортостан и Татарстан, а впереди — Мордовия, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Ивановская область и, наконец, Москва.

Произведения в экспозиции очень разные — тут живопись и графика, представленные практически всем спектром жанров, от привычных пейзажей и натюрмортов до масштабных многофигурных композиций аллегорического характера, вступающих в диалог с мировым искусством. С первого взгляда трудно поверить, что все это работы одного автора. Но если приглядеться внимательнее…

Куратор проекта Михаил Зыкин утверждает, что даже на больших групповых выставках всегда узнает работы Натальи — по мазку. «Наташа — представитель академической традиции. Она окончила Новосибирское художественное училище, дающее крепкую основу, у очень сильных педагогов», — рассказывает он.

В Новосибирске работают отделения двух крупных творческих организаций: ТСХР (его представители, в том числе и наша героиня, больше ратуют за реализм и движутся в этом направлении) и СХР, ориентированного в сторону постмодернизма. По словам Михаила Ивановича, здесь зарождается новый формат художника — своего рода нового передвижника, мыслящего проектно.

Почему из 160 членов союза для такого большого путешествия выбрали именно этого автора? Ответ мы узнаем, если обратимся к фактам: это уже третий ее крупный персональный проект; прежде были «По городам Сибири» и «Любовь к малой родине», в рамках которых прошло более 60 выставок. Большую часть работ, которые на них побывали, художница подарила выставочным площадкам, так что здесь ей пришлось начинать с нуля и для новой выставки создавать новые картины. «Трудяга», — говорят о ней в союзе, и с этим сложно не согласиться.

Произведения, созданные за последние 3-4 года, не объединены какой-то общей тематикой, однако рассматривая их, мы можем выстроить для себя портрет автора. Проникновенно и остро ее чувствование природы. «Поэзия чувств становится главным содержанием полотен», — пишет искусствовед Анастасия Булганина. Она не стремится поразить необычностью композиционного решения, но с помощью тонких нюансов цвета (волшебного синего!) наполняет произведения леденящей свежестью и радостным теплом одновременно.

Наталья любит путешествовать, а в дороге чаще использует тушь и шариковую ручку, чем холсты и масло. Ее графические серии «Пленэр в Германии» (2019) и «Алтайскими дорогами» (2021) многих привлекли, а кое у кого даже «перевернули взгляд на графику». Уютные фахверковые домики, открытые уличные кафе и фигурки никуда не спешащих горожан представлены, кстати, и в живописи.

Интересно сравнить, как работают разные изобразительные языки при передаче одних и тех же мотивов. В огромных вибрирующих звездах, отдельных пестрых мазках мы слышим голоса Ван Гога и импрессионистов, которые затихают, когда автор обращается к графике, будто настраиваясь на более строгий и сдержанный «немецкий» лад.

Сюжетно-тематические композиции («Се ля ви», «На память», «СССР», «За лучшей долей», «Эпоха за стеклом») подвигают на размышления о жизни и истории, порой вызывают смех, а иногда и бурную полемику в экспозиционных залах.

С такими отражениями «большого» внешнего мира соседствуют работы о тихой домашней жизни — образы нежно любимых близких, резвящиеся среди тюбиков с красками шиншиллы, цветы… И все это, большое и малое, пребывает в гармонии и тонком балансе. И зрители это чувствуют. Не часто нынешние посетители музеев берутся за ручку, а вот эта выставка собрала уже не одну сотню отзывов, порой наивных, порой лирических, но всегда очень искренних. Потому что из всех путей к успеху Наталья выбрала один из самых тернистых: много трудиться и день за днем честно и с полной отдачей делать свою работу.

«Только история и время могут сказать, кто есть кто — кто художник, а кто вышел просто воды попить», — цитирует мудрых Михаил Зыкин, рассказывая о Наталье. В Новосибирске ею явно гордятся, и мы тоже рады знакомству. Выставка работает последние выходные, так что спешите видеть.