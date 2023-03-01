1 апреля в Чебоксарах начнется запись детей в первый класс

Об этом сообщили вчера на еженедельной планерке в администрации города. Заявления будут принимать 55 чебоксарских школ, рассказала начальник городского управления образования Елена Сахарова. По прогнозам, в этом учебном году будет открыто более 280 первых классов, за парты школ сядут 8,5 тысячи первоклассников. Как и в прошлые годы, заявления можно будет принести в школу, подать их через портал Госуслуг или прислать по почте заказным письмом. Кстати, тестовый прием заявлений на Госуслугах пройдет 15 марта — родители смогут подготовить черновик заявления в электронной форме. А если у пап и мам первоклашек есть вопросы, задать они их могут на общегородском онлайн-собрании или по телефонам «горячей линии»: 23-42-37, 23-42-53, 23-42-45.