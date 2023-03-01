В результате ЧП никто не пострадал, но троллейбусы надо обновлять

В выходные в Чебоксарах в районе путепровода по проспекту Ивана Яковлева сгорел троллейбус. По предварительной информации, произошло возгорание тягового электродвигателя.

В салоне находились пять пассажиров. Благодаря грамотным действиям водителя, который сразу же остановил троллейбус и оперативно вывел людей, никто не пострадал.

«В причинах возгорания двигателя сейчас разбирается МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», — написал в своем телеграм-канале приехавший на место ЧП глава администрации Чебоксар Денис Спирин. — Отмечу, что троллейбус не новый, эксплуатируется с 2007-го года. В связи с чем считаю необходимым как можно скорее начать обновление троллейбусного парка. Рассчитываем на поддержку правительства Чувашской Республики в рамках реформирования общественного транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации».

Валерий Семенов