В результате ЧП никто не пострадал, но троллейбусы надо обновлять

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В выходные в Чебоксарах в районе путепровода по проспекту Ивана Яковлева сгорел троллейбус. По предварительной информации, произошло возгорание тягового электродвигателя.

В салоне находились пять пассажиров. Благодаря грамотным действиям водителя, который сразу же остановил троллейбус и оперативно вывел людей, никто не пострадал.

«В причинах возгорания двигателя сейчас разбирается МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», — написал в своем телеграм-канале приехавший на место ЧП глава администрации Чебоксар Денис Спирин. — Отмечу, что троллейбус не новый, эксплуатируется с 2007-го года. В связи с чем считаю необходимым как можно скорее начать обновление троллейбусного парка. Рассчитываем на поддержку правительства Чувашской Республики в рамках реформирования общественного транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации».
Валерий Семенов
Опубликовано: 6 марта 2023 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.