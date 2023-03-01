С любовью к почве и уважением к аграриям

«Картошку все мы уважаем…» — песню Владимира Высоцкого первый Президент Чувашии Николай Федоров на открытии ХV межрегиональной выставки «Картофель — 2023» напомнил неспроста. Агрофорум еще раз подтвердил трепетное наше отношение к этой культуре. Вот и Глава Чувашии Олег Николаев подчеркивает значимость картофеля для россиян: в обеспечении продовольственной безопасности страны второй хлеб занимает особое место. Открывая отраслевой форум, он отметил, что Чувашия обеспечивает себя картофелем в 1,8 раза выше предусмотренных нормативов, при этом и далее нацелена на наращивание его производства.

Удобрения урожаю в помощь

Чувашия является одним из немногих регионов России, который активно работает в области картофелеводства. Порядка 250 хозяйств возделывают эту культуру, по производству второго хлеба регион занимает второе место в ПФО. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что «в регионе появились мощные хозяйства, которые показывают всей стране и даже миру, как надо работать. Мы экспортируем много продукции, но будем еще больше поставлять и на наш российский рынок». Есть традиции, опыт, технологии, все это было представлено на выставке – единственном и уникальном «картофельном» форуме в стране, который собрал на одну площадку производителей и переработчиков клубней, ученых, экспертов, поставщиков сельскохозяйственной техники, семян, средств защиты растений и, конечно же, минеральных удобрений, без которых высокие урожаи не только картофеля, но и зерновых, овощей, других культур просто немыслимы.

Обход экспозиций высокие гости начали именно с раздела агрохимии. Официальным партнером выставки выступила крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). В Чувашии с 2017 года работает входящая в «ФосАгро-Регион» компания «ФосАгро-Волга», это один из главных поставщиков комплексных удобрений в республику.

В разговоре с Главой Чувашии и сопровождающими его высокими гостями генеральный директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов рассказал, что компания развивает логистику, чтобы минеральные удобрения становились доступнее для аграриев.

— Мы высоко ценим сотрудничество с сельхозпроизводителями Чувашии. Сельское хозяйство, особенно растениеводство, в республике активно развивается. Аграрии видят хорошую отдачу и охотно инвестируют в технологии минерального питания. Мы справляемся с растущим спросом: в прошлом году объем поставленных нами удобрений аграриям республики вырос на 40%. Это очень хорошая динамика и прочная база для сотрудничества, — отметил Денис Сметов.

В линейке продукции, доступной чувашским аграриям — более пяти десятков марок удобрений ФосАгро, а также агрономические сервисы для повышения их эффективности, включая новый инструмент – агрохимобследование почв. Эксперты «ФосАгро-Регион» берут образцы почвенных проб в полях с помощью современного оборудования с GPS привязкой. После анализа в аккредитованных лабораториях агрономическая службы компании выдает сельхозпроизводителям рекомендации о наиболее эффективном применении минеральных удобрений.

Студенты оценят подарок

Сельхозпредприятия и фермеры Чувашии из года в год наращивают объем вносимых в почву минеральных удобрений. По сведениям Минсельхоза республики, по итогам 2022 года чувашскими аграриями приобретены минеральные удобрения в объеме почти 23,4 тыс. тонн действующего вещества — на 1 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В том числе и это, безусловно, отразилось на урожайности: по итогам 2022 года в республике зафиксирован рекордный урожай – собрано более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Руководство региона отметило, что в этом успехе, безусловно, есть вклад и минеральных удобрений ФосАгро.

Директор «ФосАгро-Волга» в присутствии Главы Чувашии передал в дар Чувашскому государственному аграрному университету коллекции образцов современных марок минеральных удобрений ФосАгро.

— От имени всей академической семьи Чувашского ГАУ благодарю «ФосАгро-Регион» за поддержку высшего аграрного образования. Четкое понимание общих целей, заинтересованность в подготовке высококвалифицированных кадров делают нашу совместную работу плодотворной и взаимовыгодной. Преподнесенные в дар вузу образцы современных минеральных удобрений помогут студентам быть в тренде и обязательно пригодятся в научно-исследовательских работах, — поблагодарил Андрей Макушев, ректор Чувашского государственного аграрного университета.

Аграрии, которые уже не первый год работают на земле, в выгоде от партнерства с «ФосАгро-Волга» убедились давно. Тесно сотрудничают с ней как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные чувашские сельхозпредприятия: «Чурачикское», «Слава картофелю», «КиПиАй», «Пионер», «Прогресс», «Санары» и т.д. — в списке клиентов десятки хозяйств. За два дня работы «картофельной» выставки руководители и представители многих из них посетили стенд «ФосАгро-Регион».

Слова не расходятся с делом

В числе клиентов компании – и вурнарский СХПК «Мураты». Его руководитель Геннадий Спиридонов в разговоре с корреспондентом отметил, что дружит с «ФосАгро-Волга» уже лет пять. Возглавляемым им СХПК и КФХ, пашни которых составляют около 2,5 тыс. гектаров, для посевной нынче необходимо порядка 6 тонн удобрений. Все это уже в наличии – 450 тонн аммиачной селитры и 150 тонн комплексных удобрений хранятся на складах. Большая их часть – закуплена в компании «ФосАгро-Волга». Тесному сотрудничеству с ней Геннадий Петрович не нарадуется: «Сотрудники очень пунктуальные – у них слово и дело никогда не расходятся. И цены приемлемые. Удобрения хорошо показали себя как на зерновых, так и на картофеле — эффект очевидный». И в том, что в «Муратах» в прошлом году собрали в среднем 52 центнера зерновых с гектара, он видит в том числе и результат сотрудничества с «ФосАгро-Волга».

Тесно сотрудничает с «ФосАгро-Волга» СХПК «Дружба» Комсомольского района. По словам его председателя Ремиса Мансурова, в первую очередь он ценит удобную логистику: все под боком. Большой плюс Ремис Мансурович видит и в том, что представители компании в постоянном контакте с хозяйством: информируют об акциях, консультируют по всем вопросам рационального внесения удобрений – все это способствует доброму урожаю и хорошей прибыли.

Впрочем, плюсы на этом не заканчиваются. С компанией хозяйство работает без посредников, считай, продукция на поля поставляется напрямую с заводов – фальсификат исключается. А высокое качество удобрений ФосАгро можно определить даже на глаз – по форме гранул, по их цвету… Все это в сочетании с выгодными условиями сотрудничества – большой плюс для развития предприятия.