История про вампиров средней полосы получит продолжение

«Все мы в сказке живем. Просто каждый в своей»

Сагу о российских вампирах, живущих в Смоленске, зрители уже назвали энциклопедией народной жизни: получился очень точный срез современного общества. Со злободневными шутками в духе: «сейчас пенсионный возраст быстрее пенсии растет» и крепкой детективной историей, которая держит в напряжении.

Режиссеры — Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов,

серий — 8,

места съемок: Москва, Московская и Смоленская области

Вообще тема вампиров в отечественном кинематографе представлена пока слабо и не очень убедительно. Из ярких — это старые добрые «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, снятые почти 20 лет назад. Но там темные вампиры, живущие обычной жизнью рядовых россиян и добывающие кровь законными способами. В 2021-м был «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, где в пионерлагере ожили детские страшилки. В 22-м настоящими кровопийцами выставили дворянство и царскую семью, против которых с осиновым колом наперевес и серебряными пулями вышел революционер Карамора в исполнении Данилы Козловского.

«Вампиры средней полосы» — это светлые персонажи, и, как в «Караморе», они тоже стоят на страже закона. И вот долгожданный второй сезон в интернете уже доступен полностью! А создатели объявили, что летом приступят к съемкам третьего!

О чем кино?

Смотришь на смоленских вампиров и понимаешь: они добрее и человечнее многих людей. С обостренным чувством справедливости. И их неуязвимость и магический дар (кто-то умеет летать, кто-то читать мысли, кто-то гипнотизировать взглядом) дают им возможность восстанавливать эту справедливость.

События развиваются стремительно, и уже в первой серии мы теряем возлюбленного Анны — следователя из Москвы Ивана Жалинского, сыгравшего важную роль в первом сезоне. Его гибель связана с появлением вблизи Смоленска гильотинированного тела и последующим похищением головы. Все эти странности и загадки приводят Анну к выводу, что авария, в которой погиб Иван, была подстроена. А убийство не обошлось без нечистой силы.

Справившись с вампирской болью, девушка погружается в расследование, чтобы докопаться до истины и отомстить за смерть возлюбленного. Украинская актриса Екатерина Кузнецова, сыгравшая Анну в первом сезоне, выступила против спецоперации, покинула Россию, и в новых сериях на ее роль ввели Анастасию Стежко. Женщины настолько похожи, что некоторые зрители заметили произошедшую замену только в титрах.

Актеры

Во втором сезоне появляются новые герои: это загадочная молчаливая девочка Мила, ставшая свидетельницей этих странных убийств, встреченная Анной на месте трагедии. И персонаж Андрея Соколова, опытный следователь из Москвы, который когда-то уже вел дело в Смоленске. Он узнает в Анне свою прежнюю любовь и удивляется, что она все так же молода и привлекательна. Анне ничего не остается, как выдать себя за дочь Тамары — под этим именем следователь знал ее четверть века назад. Тут, конечно, можно позавидовать вампирскому долголетию!

Милу прекрасно сыграла восходящая звезда российского кино Ева Смирнова. Это она истошно кричит в нашумевшем «Чебурашке»: «Хочуууу ушастика!» Вообще задача перед 10-летней актрисой стояла непростая: ей нужно было сыграть постаревшую женщину, которая в силу обстоятельств своей человеческой смерти сохранила облик девочки. И вести себя она должна как девочка, чтобы окружающие не поняли, что она теперь бессмертна. И сцена ее разоблачения Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) потрясает: он поднимает ребенка на вилы! А ребенку хоть бы хны!

Святослав Вернидубович все так же по-доброму язвит. Разумеется, глава вампирской семьи не останется в стороне и примет активное участие в расследовании этих странных происшествий. Параллельно он пытается наладить отношения с новым Хранителем Константином Сергеевичем (Дмитрий Лысенков), сыном Ирины Витальевны. Она тяжело больна, но благодаря вампирскому лекарству находится в сознании. Константин же посредством этого лекарства пытается подняться на новую ступеньку карьерной лестницы и выбиться в большие начальники. И на его фоне строгая и принципиальная Ирина Витальевна кажется все понимающей и человечной. Ее авторитет держится не столько на должности Хранителя, следящей за вампирами, сколько на уважении к ней вампирской семьи. И оно не распространяется на Костика. И это прекрасный пример для молодых начальников, наивно полагающих, что высокая должность автоматически должна внушать подчиненным страх и уважение.

Второй сезон вышел не менее динамичным, чем первый, и крови также было выпито немало. Юрию Стоянову «кровь» изготавливали отдельно от остальной семьи. Вообще создателям фильма понадобилось пять видов «крови»: одна хорошо держится на коже: лице и руках, другая легко смывается с паркета и мебели, остальные — с разными вкусами — можно пить. Вообще Стоянов так органичен в этой роли, что вряд ли можно представить в ней кого-то другого.

Даже герой Золотухина Валерий Саушкин из «Дозоров» не дотягивает до обаяния и харизматичности Святослава Вернидубовича. Но, может быть, их не очень уместно сравнивать. Саушкин — обычный мясник, расхаживающий по дому в семейных трусах, дед Слава — интеллигент, берущий на себя смелость рассуждать даже о Вещем Олеге: «Иногда такую дичь творил, но в летописях об этом не писали». В любом случае приглашение Стоянова на главную роль — настоящая находка режиссеров. Из-за занятости он отказывался сниматься, предложил вместо себя Михаила Ефремова. Но история с ДТП, судом, заключением в колонию оставила сериал без центральной фигуры, и Стоянов вернулся.

В последней серии дед Слава расскажет своим домочадцам, при каких обстоятельствах стал вампиром, когда случилась его инициация. Чем дольше живешь, тем больше утрат, хоть в вампирской жизни, хоть в человеческой: «Тысячу лет живу на свете, а к смерти не привык. К христианству привык, к электричеству, к интернету вот привыкаю — будь он неладен, а к смерти нет».

Смотрибельность

Режиссеры и сценаристы, как и актерский состав, за исключением Кузнецовой, остался прежним, что, ра-зумеется, благоприятно повлияло на продолжение, и нет никаких расхождений в истории, начавшейся в первом сезоне. Вопросов: «Кто это», «Что это» не возникает. Даже полюбившийся зрителям вампир-блогер Женек, погибший в первом сезоне, появляется в виде растения в горшке. С ним разговаривает и за ним заботливо ухаживает Святослав Вернидубович. Все эти семейные сцены добавляют то, чего нам так часто не хватает в современных фильмах и сериалах: душевности и искренности. А этого у наших отечественных вампиров средней полосы никаким силам зла не отнять.