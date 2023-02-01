Олег Николаев встретился с журналистами

«Уставать некогда. Надо работать»

Более тридцати вопросов успели прозвучать на большой пресс-конференции Главы Чувашии Олега Николаева в ледовом дворце «Чебоксары–Арена». По традиции на нее собирают корреспондентов республиканских, городских и районных СМИ, причем не только государственных, но и частных, представителей федеральных изданий и блогеров. А в этот раз пригласили и участников школьных медиастудий. Уже с порога заметили журналисты и другое новшество — при входе каждому раздавали персональный qr-код. Перейдя по ссылке, можно было занять место в электронной очереди на вопрос — по аналогии с МФЦ или почтой. Нынешнюю пресс-конференцию можно было бы назвать самой технологичной, если бы не досадные помехи во время подключения по видеоконференц–связи. Из-за этого не все иногородние корреспонденты сумели задать свои вопросы.

Открыла разговор тема оздоровления Волги. Корреспондент Национальной телерадиокомпании Чувашии поинтересовался, что планируется предпринять в этом направлении в свете реализации проекта «Великий волжский путь». «История с уровнем воды в Чебоксарском водохранилище — достаточно длительная, были разные повороты в этом вопросе, но решения утверждены: мы остаемся на 63-й отметке. В своем Послании Президент обозначил, что уже в этом году будет проведен большой объем работ, чтобы обеспечить проход больших судов по Волжско-Камскому каскаду. Сегодня технологические решения, по мнению экспертов и ученых, позволяют решать и вопросы экологии, и судоходства», — ответил Глава Чувашии.

В недавнем Послании Президент страны объявил о создании государственного фонда по поддержке семей бойцов-участников специальной военной операции — как он будет работать в Чувашии, поинтересовались в ГТРК «Чувашия». Одобрив такое решение, Олег Николаев отметил, что оно не только обеспечит единый стандарт сопровождения таких семей по всей стране, но и скоординирует работу во всех регионах. В Чувашии, в частности, реализуется комплексный подход — заботой окружены как сами бойцы, так и их семьи в зависимости от жизненной ситуации. Создаваемый фонд, как предположил Олег Николаев, станет своего рода надстройкой над уже сложившейся в регионе системой. Причем охватит участников боевых действий разных времен.

Отвечая на вопрос о модернизации сферы ЖКХ, Олег Николаев, снова обратившись к Посланию Владимира Путина, обозначил, что эту отрасль в ближайшие годы ждет увеличение финансирования, в частности, через такие институты, как ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ. Это позволит решить годами копившиеся проблемы. Например, заменить отслужившие свое лифты. Так, в Чувашии их нужно обновить около 1800. Являясь собственником многих лифтовых заводов, ДОМ.РФ, с одной стороны, решит проблему с лифтами, а с другой — загрузит конкретные производственные площадки. Сейчас, по словам Главы Чувашии, идет процесс согласования параметров программы, после чего, через 2-3 недели, республика готова будет приступить к работе.

Другой пример — малые города. В Шумерле и Козловке, например, уже идет работа над модернизацией систем водоотведения и теплоснабжения. В этом году она начнется и в Алатыре (на этой неделе там планируют защитить программу модернизации системы теплоснабжения города на площадке комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина), затем — в Мариинском Посаде. «При этом мы не сворачиваем ранее начатые работы — замена водобашен, завершение строительства Шемуршинского и Батыревского водовода. В конце следующего года планируем запустить воду в эту систему. Более 20 тысяч жителей, а также резиденты строящегося сейчас агротехнопарка получат чистую питьевую воду, соответствующую всем параметрам. Наличие и надежное функционирование этих объектов инфраструктуры привлечет потенциальных инвесторов», — добавил Олег Николаев.

Попросили Главу региона дать и свой прогноз о сроках завершения СВО. «Вопрос не совсем по адресу, — отозвался он. — Конечно, я хочу, чтобы спецоперация завершилась поскорее. Для этого мы будем делать все: поддерживать наших бойцов и их семьи. Уверен, она закончится нашей победой», — прокомментировал Олег Николаев. Повторил он и свою позицию в отношении санкций, принятых в его адрес. «Санкции зарубежных государств воспринимаю как высокую оценку своей работы по выполнению задач, поставленных Президентом. Лично на меня санкции никак не повлияли: уже много лет я не езжу за границу отдыхать, активов там никогда не было, и приобретать не планирую», — сообщил Олег Николаев, заметив, что Россия — большая и у нас много интересного. Чтобы объездить всю страну, нужно очень много времени. «Даже нашу Чувашию мы порою не совсем хорошо знаем», — сказал он.

В продолжение темы прозвучал вопрос от Национальной телерадиокомпании Чувашии о мерах социальной поддержки и медицинской реабилитации бойцов в Чувашии. Как рассказал Олег Николаев, программу реабилитации для ребят в республике запустили еще в октябре, она охватывает не только медицинскую помощь, но и психологическую. Последнюю оказывают в том числе и членам семей. И зачастую это общение спасает.

Самокритичен был Олег Николаев, отвечая на вопрос газеты «Хыпар» по поводу оценки своего трехлетия на посту руководителя Чувашии. В достижения он записал консолидацию общества и существенное переустройство государственного управления в республике как на уровне правительства, так и в муниципалитетах. Проблемных моментов тоже хватало. «Добиться того, чтобы вообще не было проблем, невозможно, пока мы живем», — философски заметил он. В целом же команда республики ни одну из задач не «провалила». Да, возможно, не в те сроки, но самое главное — работа идет.

Разговор зашел и о туризме. Отрасль, по мнению Олега Николаева, имеет огромный потенциал, и в последние годы в ней появилось много интересного: это и пассажирские перевозки по Волге на быстроходных «Валдаях», и агротуризм, и многое другое, что открывает «инвестиционные ниши», побуждая предпринимателей к действиям.

Журналистов новочебоксарской газеты «Грани» интересовало, как руководитель республики оценивает результаты прошедших не так давно возобновленных информдней, а также состояние предприятий оборонно-промышленного комплекса республики. По мнению Главы Чувашии, в республике делается все возможное для их развития, в том числе производства на них продукции гражданского назначения. На «Эларе», например, в прошлом году достигли 50% объема производства гражданской продукции. Фиксируют на чувашских предприятиях рост заказов в связи с проведением СВО. В связи с чем появилась проблема с кадрами. Повысит престижность работы на этих предприятиях, по мнению Олега Николаева, запуск программы строительства арендного жилья для работников ОПК.

Что касается информдней, то посетовал, что не везде к их проведению подошли ответственно. В некоторых муниципальных округах встречи с представителями правительства прошли при пустых залах.

Чувствует ли усталость Глава республики по прошествии трех лет на посту — был и такой вопрос от журналистов. «Какая усталость может быть, когда впереди такой большой объем работы?! — улыбнулся Олег Николаев. — Мне очень нравится выражение: горизонт расширяется по мере приближения. За три года многое удалось, но при этом открылись совершенно другие горизонты, возможности, задачи. А самое главное — нам в помощь Президент принимает все новые решения, которые финансово помогают решать наши задачи. Уставать некогда. Надо работать».

Ответил Олег Николаев и на многие другие вопросы: о судьбе Мокринского моста, феномене чувашского патриотизма, доступности интернета в глубинке, восстановлении дорог в связи со строительством М-12… Подобные пресс-конференции решено проводить раз в год. Олег Николаев поблагодарил журналистов за пытливость, и заметил, что общение с представителями СМИ дает ему много обратной связи.

КСТАТИ

Издание «Наша версия» спросило, не планирует ли Чувашия вслед за некоторыми регионами отказаться от института полпредства регионов при Президенте России. Олег Николаев признался, что вопрос для него неожиданный — о такой практике регионов он не слышал. При этом полпредство Чувашии удостоил хорошей оценки. При его непосредственном участии республике удалось реализовать важные проекты: по строительству школ по концессии и объектов по обращению с ТКО.

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Школа в «Садовом» и новые троллейбусы

На волнующий журналистов интернет-издания «Правда ПФО» вопрос о сроках сдачи школы в микрорайоне «Садовый» Олег Николаев однозначно ответил, что дети пойдут туда учиться 1 сентября 2023 года. «Это точно. Сроки не будут продлеваться. Объект находится в зоне моего личного внимания постоянно», — заверил он. А на замечание, не лучше ли передавать такие важные и крупные стройки на уровень республики, ответил, что, скорее всего, так и произойдет. Тем более что хорошо зарекомендовала себя Служба единого заказчика, созданная в 2020 году.

А отвечая на вопрос газеты «Чебоксарские новости» о судьбе Чебоксарского троллейбусного управления, которое переходит в ведение республики, сообщил, что в формате ГУПа предприятие заработает уже в марте, объединившись с Новочебоксарским троллейбусным управлением. Ожидается весомая денежная поддержка троллейбусников: так, в этом году закупят 21 новый троллейбус, ожидается реконструкция одной из тяговых подстанций. А всего в ближайший год республика приобретет более 150 троллейбусов, чтобы полностью обновить автопарк. Сделать это собираются через выпуск инфраструктурных облигаций с корпорацией «ДОМ.РФ».

Фото Максима Васильева