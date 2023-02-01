Олег Николаев предположил, что послание Президента будет особенным

Вероятно, его главной темой станет специальная военная операция, сообщил Глава Чувашии.

«В связи с тем, что мы уже практически год находимся в режиме борьбы с фашизмом и неонацизмом, в режиме проведения вынужденной специальной военной операции, несомненно, эта тема будет одной из обязательных. И здесь мы должны исходить из того, что мы боремся не только с мировым фашизмом на территории бывшей Украины, но на самом деле находимся в авангарде формирования нового миропорядка. Это то, о чем постоянно говорит Президент Владимир Владимирович Путин. И вот здесь колоссальное важное значение имеет особая роль России, которую она взяла на себя. Глава государства целенаправленно ее претворяет в жизнь.

Второе, я думаю, Президент несомненно определит курс страны на будущее и обозначит важность решения всех внутренних задач. Это, например, национальные проекты, которые направлены на повышение качества жизни людей. Здесь и сейчас надо заниматься и строительством дорог, школ, усовершенствованием образовательного и всех других очень важных жизненных процессов.

Вполне возможно, Президент объявит о новых мерах поддержки экономики, людей, семей. Вокруг этого будут построены все остальные посылы, в том числе усиления обороноспособности, развития экономики, которые, естественно, должны быть основаны на технологическом, финансовом и иных видах суверенитета», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.