Глава республики поговорил с участниками СВО

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Мы будем помогать и поддерживать родных Максима Данилова. Как все семьи наших бойцов в зоне СВО. Вечная слава Герою!» — написал в своем телеграм-канале Олег Николаев. Максим Данилов - разведчик-сапер разведывательного батальона, посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду Глава республики передал родным героя во время визита в муниципалитет. Фото с телеграм-канала О. Николаева

Верность долгу и совести

На днях Олег Николаев посетил Моргаушский муниципальный округ. Помимо общения с местными жителями в формате Единого информационного дня он встретился с бойцами, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции, и принял участие в открытии X Республиканского турнира по боксу памяти воинов-интернационалистов, посвященного выводу советских войск из Афганистана.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

 

…Эти мужчины не привыкли быть в центре внимания, не любят рассказывать о своих заслугах. Правда, об этом красноречиво говорят боевые награды на их груди. Они солдаты своей Родины, верные своему долгу и совести. Глядя на участников СВО из Моргаушского округа, Олег Николаев не скрывал своего уважения к ним и чувства гордости — чувашские парни всегда были и остаются надежной опорой своей страны.
«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Спасибо вам за мужество и героизм, за то, что совершаете мужественный поступок, с честью выполняете свой воинский долг», — обратился к бойцам руководитель региона. Он также отметил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции находится немало жителей Чувашии — добровольцы, мобилизованные и военнослужащие по контракту, с которыми он поддерживает связь.
В ходе встречи немало говорилось о той помощи и поддержке, которая оказывается нашим военным в зоне специальной военной операции. По словам бойцов, важно, что гуманитарные посылки из Чувашии поддерживают не только наших земляков, но и всех, кто находится на передовой. В этой связи Олег Николаев сообщил, что ко Дню защитника Отечества готовится большая колонна с гуманитарным конвоем, которая будет отправлена в ближайшее время.
Семьи участников СВО также получают необходимую помощь: «Наша задача не только обеспечить ребят всем необходимым, но сделать так, чтобы их семьи могли получить необходимую поддержку», — особо подчеркнул Олег Николаев. А это и бесплатное питание детям, и освобождение от оплаты услуг дошкольных организаций, бесплатное посещение кружков и другие льготы, предусмотренные федеральным и региональным правительствами.
Затем разговор перешел к теме патриотизма. Во многом сегодня именно участники СВО могут стать достойным примером того, как надо любить свою страну, защищать своих близких и не быть равнодушными к бедам других людей. Поэтому Глава республики выразил надежду, что бойцы примут активное участие в патриотическом движении и будут больше общаться с молодежью.

ПРАЗДНИК БОКСА

 

В этот же день в спортивной школе «Сывлăх» в селе Моргауши открылся X Республиканский турнир по боксу памяти воинов-интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афганистана, на кубок главы администрации Моргаушского муниципального округа. Турнир основан в 2013 году по инициативе тренера-преподавателя, ветерана боевых действий в Афганистане Сергея Черкашина.
На традиционный трехдневный турнир съехались боксеры из Нижегородской области, республик Марий Эл и Татарстан, Самарской области, из городов и муниципальных округов Чувашии.
Честь Моргаушского округа защищают 22 моргаушских боксера. Всего в боях принимают участие более 120 спортсменов.
На открытии соревнований присутствовал и Глава республики. Приветствуя спортсменов, он напомнил им о подвиге советских солдат. «История нашей страны разная и богатая. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и помогать братским народам. Это и называется выполнением интернационального долга», — в частности отметил Олег Николаев.
В свою очередь глава Моргаушского муниципального округа Алексей Матросов рассказал о том, что в округе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. Боксу здесь уделяют особое внимание. В спортивной школе «Сывлăх» этим видом спорта занимаются 96 детей, имеется три тренера. Боксеры округа традиционно принимают участие не только в республиканских соревнованиях, но и в российских и международных турнирах, занимают призовые места. Всего в спортивной школе «Сывлăх» по 9 видам спорта занимаются 633 школьника.

Опубликовано: 16 февраля 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.