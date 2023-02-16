Глава республики поговорил с участниками СВО

Верность долгу и совести

На днях Олег Николаев посетил Моргаушский муниципальный округ. Помимо общения с местными жителями в формате Единого информационного дня он встретился с бойцами, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции, и принял участие в открытии X Республиканского турнира по боксу памяти воинов-интернационалистов, посвященного выводу советских войск из Афганистана.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

…Эти мужчины не привыкли быть в центре внимания, не любят рассказывать о своих заслугах. Правда, об этом красноречиво говорят боевые награды на их груди. Они солдаты своей Родины, верные своему долгу и совести. Глядя на участников СВО из Моргаушского округа, Олег Николаев не скрывал своего уважения к ним и чувства гордости — чувашские парни всегда были и остаются надежной опорой своей страны.

«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Спасибо вам за мужество и героизм, за то, что совершаете мужественный поступок, с честью выполняете свой воинский долг», — обратился к бойцам руководитель региона. Он также отметил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции находится немало жителей Чувашии — добровольцы, мобилизованные и военнослужащие по контракту, с которыми он поддерживает связь.

В ходе встречи немало говорилось о той помощи и поддержке, которая оказывается нашим военным в зоне специальной военной операции. По словам бойцов, важно, что гуманитарные посылки из Чувашии поддерживают не только наших земляков, но и всех, кто находится на передовой. В этой связи Олег Николаев сообщил, что ко Дню защитника Отечества готовится большая колонна с гуманитарным конвоем, которая будет отправлена в ближайшее время.

Семьи участников СВО также получают необходимую помощь: «Наша задача не только обеспечить ребят всем необходимым, но сделать так, чтобы их семьи могли получить необходимую поддержку», — особо подчеркнул Олег Николаев. А это и бесплатное питание детям, и освобождение от оплаты услуг дошкольных организаций, бесплатное посещение кружков и другие льготы, предусмотренные федеральным и региональным правительствами.

Затем разговор перешел к теме патриотизма. Во многом сегодня именно участники СВО могут стать достойным примером того, как надо любить свою страну, защищать своих близких и не быть равнодушными к бедам других людей. Поэтому Глава республики выразил надежду, что бойцы примут активное участие в патриотическом движении и будут больше общаться с молодежью.

ПРАЗДНИК БОКСА

В этот же день в спортивной школе «Сывлăх» в селе Моргауши открылся X Республиканский турнир по боксу памяти воинов-интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афганистана, на кубок главы администрации Моргаушского муниципального округа. Турнир основан в 2013 году по инициативе тренера-преподавателя, ветерана боевых действий в Афганистане Сергея Черкашина.

На традиционный трехдневный турнир съехались боксеры из Нижегородской области, республик Марий Эл и Татарстан, Самарской области, из городов и муниципальных округов Чувашии.

Честь Моргаушского округа защищают 22 моргаушских боксера. Всего в боях принимают участие более 120 спортсменов.

На открытии соревнований присутствовал и Глава республики. Приветствуя спортсменов, он напомнил им о подвиге советских солдат. «История нашей страны разная и богатая. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и помогать братским народам. Это и называется выполнением интернационального долга», — в частности отметил Олег Николаев.

В свою очередь глава Моргаушского муниципального округа Алексей Матросов рассказал о том, что в округе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. Боксу здесь уделяют особое внимание. В спортивной школе «Сывлăх» этим видом спорта занимаются 96 детей, имеется три тренера. Боксеры округа традиционно принимают участие не только в республиканских соревнованиях, но и в российских и международных турнирах, занимают призовые места. Всего в спортивной школе «Сывлăх» по 9 видам спорта занимаются 633 школьника.