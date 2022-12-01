За трудовые успехи и добросовестную работу

Указом Главы Чувашии от 16 декабря 2022 года за вклад в развитие здравоохранения в ЧР награждено Почетной грамотой Чувашской Республики БУ «Республиканская психиатрическая больница».

Этим же указом за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены Почетной грамотой Чувашской Республики Калинина Елена Валерьевна — главный врач БУ ЧР «Республиканский наркологический диспансер»; Щенников Михаил Александрович — методист муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики.

За вклад в развитие театрального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоено почетное звание «Народный артист Чувашской Республики» Горюнову Николаю Владимировичу — ведущему артисту драмы АУ ЧР «Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» Овечкиной Лиане Анатольевне — заместителю главного врача по организационно-методической работе БУ ЧР «Республиканская психиатрическая больница».

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Сельверстровой Надежде Аркадьевне — заведующей Музеем чувашской вышивки БУ ЧР «Чувашский национальный музей»; Смирновой Галине Ивановне — преподавателю бюджетного профессионального образовательного учреждения ЧР «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) имени Ф.П. Павлова».

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Кузьминой Вере Юрьевне — директору ООО «Бодрость», г. Новочебоксарск.

За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Александрову Валерию Ивановичу — водителю автомобиля АУ ЧР «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики»; Егорову Алексею Николаевичу — главному инженеру участка хозяйственного обслуживания автотранспортного подразделения отдела управления транспортом департамента по логистике Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России»; Лосманову Геннадию Николаевичу — водителю автомобиля АУ ЧР «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики».

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» Данилову Николаю Германовичу — старшему производителю работ АО «Специализированный застройщик «ТУС», г. Чебоксары; Карпову Николаю Николаевичу — каменщику ООО «Строительное управление-29», г. Чебоксары.

За заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Денисову Льву Владимировичу — начальнику смены станции Оперативной службы филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», г. Новочебоксарск.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу награжден знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» Садиков Евгений Владимирович — глава Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики.