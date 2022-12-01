В Чувашии открыли первую роботизированную молочно-товарную ферму

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Современные технологии позволяют и надои увеличить, и труд сельчан облегчить. Фото cap.ru

«Много объектов открывается в эти дни, что говорит о том, что отрасль хорошо развивается, и за счет использования современных технологий, комплексного системного подхода аграриев к своей работе повышается их доходность, рентабельность, что автоматически способствует реализации новых проектов. Так замыкается круг, а это привлекает молодежь, и в целом мы достигаем главного — меняется облик села, село оживает. Не менее важно, что мы делаем все больший вклад в реализацию задач Доктрины продовольственной безопасности нашей страны», — этими словами Глава республики Олег Николаев подвел итоги своей рабочей поездки в Аликовский и Красноармейский районы.

ЦИФРЫ
Всего за текущий год в республике запущено более 10 объектов в сфере животноводства общей численностью 5000 голов.

В Аликовском районе Олег Николаев первой в республике роботизированной молочно-товарной фермы на 200 голов. Ее строительство велось с октября 2021 года, общая стоимость инвестпроекта составила 60 млн рублей, в том числе стоимость оборудования — 30 млн рублей. При этом в текущем году кооператив получил государственную поддержку в виде субсидий из федерального и республиканского бюджетов на сумму 18,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
На новой ферме полностью автоматизированы производственные процессы: установлены стойловое и поильное оборудование, навозоуборочный транспортер, а также автоматическая доильная система с программным обеспечением управления стадом. Причем экспресс-анализ параметров качества молока проходит прямо во время доения.
«Такие фермы — новое явление в отрасли сельского хозяйства республики. В России таких роботов уже работает несколько сотен. Сама практика их функционирования показывает, что эта современная технология повышает доходность. Потому что увеличивается и продуктивность коровы, и качество молока анализируется на момент доения, и за счет этих показателей у хозяйства появляется больше возможностей для увеличения доходности. Думаю, это хорошее начало, будем анализировать, и, конечно же, поддерживать наши хозяйства, если они будут выбирать такой путь развития», — сказал Олег Николаев.
А в ООО «Красное Сормово» Красноармейского района в этот же день открыли телятник на 400 голов. Стоимость объекта составила 45,0 млн рублей. Здесь созданы все условия для максимальной продуктивности животных — телята содержатся без привязи, оборудованы групповые поилки с электроподогревом, глубокая подстилка, транспортировка навоза.
«Предприятия, показывающие стабильный рост производства, всегда поддерживаем. В 2022 году «Красное Сормово» перечислены 16,4 млн рублей субсидий, в том числе на обеспечение прироста собственного производства молока, развитие животноводства, техническую и технологическую модернизацию и другие направления», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. А Глава республики отметил, что планы работы правительства Чувашии включают еще много задач, чтобы на селе было интересно жить, и молодежь оставалась на родной земле. Предусматриваются разнонаправленные меры господдержки, но для их эффективного использования важны инициативы на местах.

Опубликовано: 19 декабря 2022 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.