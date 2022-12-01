В Чувашии открыли первую роботизированную молочно-товарную ферму

«Много объектов открывается в эти дни, что говорит о том, что отрасль хорошо развивается, и за счет использования современных технологий, комплексного системного подхода аграриев к своей работе повышается их доходность, рентабельность, что автоматически способствует реализации новых проектов. Так замыкается круг, а это привлекает молодежь, и в целом мы достигаем главного — меняется облик села, село оживает. Не менее важно, что мы делаем все больший вклад в реализацию задач Доктрины продовольственной безопасности нашей страны», — этими словами Глава республики Олег Николаев подвел итоги своей рабочей поездки в Аликовский и Красноармейский районы.

ЦИФРЫ Всего за текущий год в республике запущено более 10 объектов в сфере животноводства общей численностью 5000 голов.

В Аликовском районе Олег Николаев первой в республике роботизированной молочно-товарной фермы на 200 голов. Ее строительство велось с октября 2021 года, общая стоимость инвестпроекта составила 60 млн рублей, в том числе стоимость оборудования — 30 млн рублей. При этом в текущем году кооператив получил государственную поддержку в виде субсидий из федерального и республиканского бюджетов на сумму 18,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

На новой ферме полностью автоматизированы производственные процессы: установлены стойловое и поильное оборудование, навозоуборочный транспортер, а также автоматическая доильная система с программным обеспечением управления стадом. Причем экспресс-анализ параметров качества молока проходит прямо во время доения.

«Такие фермы — новое явление в отрасли сельского хозяйства республики. В России таких роботов уже работает несколько сотен. Сама практика их функционирования показывает, что эта современная технология повышает доходность. Потому что увеличивается и продуктивность коровы, и качество молока анализируется на момент доения, и за счет этих показателей у хозяйства появляется больше возможностей для увеличения доходности. Думаю, это хорошее начало, будем анализировать, и, конечно же, поддерживать наши хозяйства, если они будут выбирать такой путь развития», — сказал Олег Николаев.

А в ООО «Красное Сормово» Красноармейского района в этот же день открыли телятник на 400 голов. Стоимость объекта составила 45,0 млн рублей. Здесь созданы все условия для максимальной продуктивности животных — телята содержатся без привязи, оборудованы групповые поилки с электроподогревом, глубокая подстилка, транспортировка навоза.

«Предприятия, показывающие стабильный рост производства, всегда поддерживаем. В 2022 году «Красное Сормово» перечислены 16,4 млн рублей субсидий, в том числе на обеспечение прироста собственного производства молока, развитие животноводства, техническую и технологическую модернизацию и другие направления», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. А Глава республики отметил, что планы работы правительства Чувашии включают еще много задач, чтобы на селе было интересно жить, и молодежь оставалась на родной земле. Предусматриваются разнонаправленные меры господдержки, но для их эффективного использования важны инициативы на местах.