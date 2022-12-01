Сборная Чувашии завоевала «золото» Кубка России по спортивному туризму

В Москве стали известны победители и призеры Кубка России по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут» по итогам 2022 года. В условиях острой конкуренции среди сильнейших спортсменов страны сборная команда Чувашии выиграла «золото» в дисциплине «маршрут-горный» пятой категории сложности. Наша команда стойко преодолевала различные препятствия и перевалы. Например, в течение 22 дней они прошли непростую дистанцию в 170 км и набором высоты в общей сложности в 14000 метров по Центральному Кавказу. Отметим, что сборная Чувашии успешно участвует во всероссийских и международных соревнованиях в спортивной дисциплине «маршрут-горный» на протяжении последних пяти лет.

Константин Романов