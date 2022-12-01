Не стало ветерана «Советской Чувашии» Николая Скока

Такого крепкого рукопожатия уже не будет…

Кажется, что вот только недавно газета отмечала свое 105-летие, и в приемной главного редактора автор этих строк беседовала с дорогим ветераном журналистики Николаем Скоком. Помню, как Николай Михайлович тогда подметил, что современные корреспонденты по-другому смотрят на вещи, но главное, что должно всегда оставаться неизменным для сотрудника «СЧ», — это честность. Тогда я попросила маститого журналиста пожать мне руку, ведь старшие коллеги часто рассказывали, как славится Николай Скок своими крепкими рукопожатиями. А вчера в редакцию пришла печальная весть — такого случая нам уже больше и не представится…

Николай Михайлович родился 84 года назад в Брянской области. Приехал в Чувашию после окончания факультета журналистики Киевского госуниверситета в начале 1960-х годов. Трудовую деятельность начинал как радиожурналист на Чувашском радио. По рассказам коллег, в этом амплуа Скоку посчастливилось освещать приезд на малую родину Андрияна Николаева после первого полета в космос.

В «Советской Чувашии» с 1976 по 1981 год он возглавлял отдел строительства, затем 10 лет трудился в должности заместителя редактора, потом заведовал сетью собкоров. Вместе с коллегами освещал всесоюзные стройки — сооружение тракторного гиганта и Чебоксарской ГЭС, писал об экономической жизни республики, промышленности, транспорте и энергетике. О негативных явлениях Николай Михайлович говорил правдиво, порой даже жестко.

На заслуженный отдых Скок ушел в 1998 году, но не забывал дорогу к Дому печати. Продолжал сотрудничать с родной газетой и всегда откликался, когда редакция приглашала его на встречи с ветеранами, охотно общался с коллегами, молодыми корреспондентами и начжурами, делился с ними богатым журналистским опытом…

Николай Михайлович был искренне рад, что его пригласили на 105-летний юбилей газеты. С большой благодарностью принял он памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» за вклад в процветание Чувашии, которая заняла почетное место в копилке и других его заслуженных наград…

Весть о кончине журналиста Николая Скока тяжело отозвалась в сердцах коллектива нашей редакции. Мы искренне соболезнуем его родным и близким. Все, кто помнит Николая Михайловича, могут проститься с ним завтра, 20 декабря, с 10 до 11 часов в зале прощаний по адресу: г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4.