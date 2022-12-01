Друг Аксакова штурмует рекорды НХЛ

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков разместил в соцсетях фотографию, где он позирует не с кем-нибудь, а с обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным. «Мой товарищ, наш Великий Александр!» — написал Аксаков.

Этот пост приурочен к очередному достижению российского хоккеиста в НХЛ: Овечкин как раз побил рекорд лиги по числу голов в матчах на выезде, обошел легендарного Уэйна Гретцки.

«Так держать, Русская ракета! Удачи и успехов!» — напутствовал депутат.

Сейчас Овечкин занимает третье место по общему числу голов в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. На его счету 800 шайб. На первом месте — Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).