Переправа в Шумерлинском районе связала два берега Суры

Между Шумерлей и селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области вновь открыли ледовую переправу через реку Суру. Как сообщает ГУ МЧС России по Чувашии, протяженность ледовой дороги составляет 150 метров. Движение по ней разрешено для транспортных средств массой до трех тонн и без пассажиров, скорость авто ограничена до 10 км/ч. Переправа оборудована необходимыми средствами спасения, на въездах установлены информационные щиты, дорожные знаки. Для безопасности водителей специалисты регулярно проверяют толщину льда. Между тем сотрудники МЧС предупреждают автолюбителей, что выезд машин на лед возможен только на специально оборудованных ледовых переправах.