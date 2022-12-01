С начала года жители Чувашии «подарили» мошенникам полмиллиарда рублей

Операция «Третий лишний»

В суперсекретной операции, в которой просят поучаствовать жертву, посторонние мошенникам не нужны…

Мошенники в последнее время играют по-крупному. Больше становится и «декораций» в этом театре одного слушателя. Если раньше злоумышленникам для обмана хватало простого «сотрудника банка», то сейчас приходится подключать людей поважнее — «специалистов Центрального банка», «представителей Федеральной службы безопасности, полиции, прокуратуры».

Здравомыслящий человек только улыбнется, услышав по телефону предложение заделаться суперагентом и разоблачить организованную преступную группу, похищающую деньги честных граждан. Но, увы, немало тех, кто воспринимает неожиданно возложенную «миссию» на полном серьезе. Не зря говорят, что чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят.

К примеру, «Михаил Михайлович Суворов», который звонил жительнице Моргаушского района, разговаривал с ней очень сурово. Еще бы, такой серьезный человек, из такой серьезной службы — по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. «Старлей» первым делом поинтересовался у женщины, не слышат ли их разговор «третьи лица», потому что информация, которую ей сообщают, строго конфиденциальная, а посторонние могут помешать сорвать сверхсекретную, продолжительную по времени, операцию по разоблачению ОПГ.

Простая сельская медсестра так испугалась испортить дело государственной важности, что не решилась поделиться своими сомнениями ни с близкими, ни со знакомыми. А после того, как ее «соединили» с «работником Центробанка», которая полностью подтвердила слова «полицейского», перестала сомневаться и перевела мошенникам 80 с лишним тысяч рублей. Отправила бы и больше, но несколькими месяцами ранее она уже изрядно потратилась на… других интернет-аферистов, обещавших ей в соцсетях компенсацию за перенесенный ковид. Тогда она перечислила неизвестным порядка 100 тысяч рублей.

Может, эта инфекция на самом деле влияет на способность ясно мыслить и критически воспринимать полученную от неизвестных информацию? Иначе как объяснить, что только в этом году жители Чувашии отправили мошенникам, вдумайтесь! — около 500 млн рублей! Кто-то гнался за дешевым товаром, вторые решили вдруг стать брокерами на виртуальной бирже, третьи переходили по сомнительным ссылкам и сообщали посторонним реквизиты карты. Но больше всего было тех (свыше 600 фактов), кто поверил лжебанкирам и их помощникам…