В Алатырском районе появился двухуровневый веревочный парк

Отдых с проверкой на выносливость

На туристической базе «Зеленая долина» в поселках Баевка и Низовка Алтышевского сельского поселения в Алатырском районе завершили строительство двухуровневого веревочного парка.

К слову сказать, в этом году Алатырскому району был выделен грант Главы Чувашии в размере 9 миллионов рублей. И часть этой суммы — 4,3 млн рублей — направили на развитие туристической инфраструктуры вблизи туристической базы «Зеленая долина».

Как отметила глава администрации Алатырского района Нина Шпилевая, на средства гранта реализуются сразу два проекта. Первый, обустройство зоны кемпинга, сейчас находится на стадии завершения. А вот второй — двухуровневый веревочный парк — уже реализован. Поставка и монтаж этой конструкции составили 2,3 млн рублей.

При этом на территории «Зеленой долины» площадью пять тысяч квадратных метров, располагаются два теплых и три летних дома, русская баня, пруд для организации рыбалки, спортивная площадка.

Еще в прошлом году в рамках государственной программы была направлена заявка в Минсельхоз России на финансирование развития туристической базы «Зеленая долина». Проект был одобрен, выделен грант в размере порядка 3 млн рублей и направлен на создание гостевого дома, детской и спортивной площадки.

Кстати, на прошедшем недавно в Чебоксарах туристическом форуме вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов отметил, что вместе с муниципальными районами и округами сформирован перечень туристических объектов аграрного и сельского туризма, которые возможно включить в туристический маршрут Чувашии. И база отдыха «Зеленая долина» предварительно вошла в агромаршрут «Тысяча лет крестьянства: от хмеля до ульетерапии».