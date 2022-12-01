Три объекта теплосетей в Чувашии достроят на средства Фонда национального благосостояния

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина поддержал вторую заявку Чувашии на финансирование завершения строительства трех объектов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке.

Финансирование пойдет за счет Фонда национального благосостояния России, — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале. Это поможет обеспечить качественными услугами теплоснабжения более 7 тысяч жителей многоквартирных домов в двух городах. Ранее была поддержана первая заявка, благодаря чему уже сегодня ведется строительство четырех объектов в Шумерле и одного — в Козловке. В результате реализации данных проектов в Козловке будут модернизированы 95%, в Шумерле 80% тепловых сетей, обслуживающих многоквартирные дома. Работы будут завершены до конца 2023 года.