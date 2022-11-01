Планерка Главы: новые тарифы ЖКХ, единый налоговый счет, детская смертность

С 1 декабря изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Какие «поправки» в квитанциях ждут нас и какие меры предусматриваются для поддержки некоторых слоев населения в связи с подорожанием — об этом шла речь на вчерашней еженедельной правительственной планерке под председательством Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить разъяснительную работу по обоснованиям роста тарифов. Минтруда сделать максимально доступными и своевременными меры поддержки тех, кому они положены.

Индексация платы за услуги ЖКХ произойдет по решению федерального правительства. Причем следующая будет только через полтора года — с 1 июля 2024 года, сказала Надежда Колебанова, руководитель республиканской службы по конкурентной политике и тарифам. Среднее значение повышения для граждан Чувашии составит 9% с предельно допустимым отклонением 2%. То есть максимум будет не более 11%. Средний индекс коснется 23 муниципалитетов, у остальных — повыше, а максимум будет у Чебоксарского округа.

Цена на электроэнергию составит для горожан 4 руб. 05 коп. за киловатт-час — рост на 33 коп., для сельчан — 2 руб. 84 коп. с ростом на 24 коп. Розничная цена на природный газ для населения составит 6 руб. 75 коп. за кубометр — увеличение на 52 коп. Тарифная политика в республике, по словам руководителя, направлена на обеспечение доступности услуг и соблюдение баланса интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей. В Чувашии самые низкие в ПФО тарифы на тепло и обращение с твердыми коммунальными отходами. На втором месте снизу регион по тарифам на холодное водоснабжение и электричество.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков напомнил о достаточно обширном перечне мер поддержки населения в части платы за услуги ЖКХ. Учитывается максимально допустимая их доля в совокупном доходе семьи. На этот год на такую поддержку в республиканском бюджете предусмотрено 883,5 млн рублей, 688 млн из них освоено. Глава республики добавил, что в связи с удорожанием услуг количество получателей компенсации вырастет. При этом необходимо упростить порядок получения финансовой поддержки.

ПОРУЧЕНИЕ.

Всем, и прежде всего муниципалитетам, следует воспользоваться новой формой налоговой отчетности. Не стесняться обращаться за разъяснениями, поскольку это новое явление.

С 1 января 2023 года внедряется единый налоговый счет — согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, принятым в июле 2022 года. ЕНС направлен в первую очередь на упрощение уплаты налогов, пояснила Людмила Порфирьева, и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии. Исходя из этого, кодекс был дополнен понятием «единый налоговый платеж организаций, индивидуальных предпринимателей». На данный момент в стране реализуется пилотный проект по этой системе. В ходе него ФНС получает обратную связь от налогоплательщиков, вносит коррективы в программное обеспечение.

Введение ЕНС сведет все суммы в одно сальдо, что не позволит начислить пеню при одновременном наличии налоговой задолженности и переплаты по разным видам налогов, сказала Людмила Порфирьева. Для упрощения администрирования ЕНС и определения совокупной обязанности налогоплательщиков с 2023 года будут унифицированы даты предоставления отчетности и даты уплаты налогов.

Цифра 883,5 млн рублей в 2022 году в республике предусмотрено на компенсации по жилищно-коммунальным платежам

Олег Николаев обратил внимание на кардинальное облегчение жизни налогоплательщиков с введением ЕНС. Это давно ожидаемая мера, позволяющая упростить учет, а в итоге более эффективно использовать свои финансовые средства. «Это очень позитивная информация для бизнеса», — подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

На основе имеющегося массива информации и инициатив общественных организаций подготовить проведение совместного заседания общественного совета при Главе республики с Общественной палатой, чтобы более подробно обсудить вопрос детской смертности.

Рождаемость детей в республике, к сожалению, продолжает снижаться. На 28 ноября с.г. она упала на 17,8% к той же дате прошлого года, констатировал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Но на этом фоне удается удержать показатель младенческой смертности на уровне европейских стран. На 28 ноября она составила 2,9 промилле на тысячу родившихся живыми.

Но беспокоит доля внешних причин смертности, составляющая почти 45%, сказал министр. Из погибших 27 младенцев шесть — по внешним причинам против четырех в прошлом году. На первом месте — асфиксия, то есть удушение, в том числе во время сна ребенка, когда его по неосторожности «присыпают» родители. Не редкость и гибель от утопления, на третьем месте — ДТП, на четвертом — падение с высоты. Снижение этой печальной статистики возможно при тесном межведомственном взаимодействии, считает министр.

Вопрос требует более полного обсуждения, сказал Олег Николаев. Есть необходимость рассмотреть его на площадке Общественного совета при Главе и Общественной палаты Чувашии. Для этого поручено подготовить совместное заседание уже в январе 2023 года.

На совещании рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. Об этом доложил председатель ГКЧС республики Сергей Павлов. Разработаны планы взаимодействия между Центром ГИМС и республиканской поисково-спасательной службой. В образовательных организациях проведены открытые тематические уроки, предусмотрен ряд других мер.