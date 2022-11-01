Чем опасна осень для пешеходов

Очень редко управление ГИБДД по Чувашии в своих социальных сетях сообщает, что аварий с пострадавшими в республике не зарегистрировано. Каким-то чудом такое сообщение появилось накануне, и это очень хорошо. А вот днем ранее произошла трагедия. На автодороге Чебоксары — Сурское прямо на пешеходном переходе погибла пожилая женщина. Водитель «Лады Гранты» не успела среагировать на ее появление, и произошел смертельный наезд…

«Очень тревожит ситуация с пешеходами, — рассказывает заместитель начальника УГИБДД МВД по Чувашии Марат Михайлов. — В ноябре продолжились наезды на людей. Есть смертельные случаи. Важно помнить, что осенью человек на дороге очень плохо виден водителям. И нашим гражданам жизненно важно визуально обозначить себя на трассах и улицах светоотражающими элементами и световыми приборами. А главное — быть предельно осторожными, переходя дорогу. Перед переходом улицы убедитесь, что водители вас видят и остановили свой транспорт. В последнее время именно пешеходный переход является зоной повышенной опасности. Мы настаиваем на том, чтобы все пешеходы обозначили себя яркими световыми элементами на одежде и сумках. Это жизненно важно!»

На языке статистики аварий картина пока такова: с начала года по октябрь в Чувашии произошло 839 ДТП. В них погибли 97 человек, 1064 получили ранения. Из них аварий с участием пешеходов — 250. При переходе улиц и дорог погибли 27 человек, ранены — 234. И стали известны цифры по неполному ноябрю: всего произошло 47 дорожных происшествий, погибли 5 человек, 60 получили травмы.

105 погибших — это запредельный уровень потерь. Каждая потерянная жизнь — невосполнимая утрата. И, конечно, надо продолжать работу по снижению аварийности в Чувашии. Сегодня результаты в этом направлении есть и, более того, они заметны.

20 лет назад, в 2002 году, в Чувашии простились с 313 гражданами. Пиковым в 2000-х стал 2007 год, мы потеряли 329 человек. В наши годы все заметно изменилось, мы научились многому — разделили транспортные потоки, осветили пешеходные переходы, установили камеры фиксации, усилили разъяснительную работу с жителями. Результаты есть — в 2019 году погибло 132 человека, 2020 году — 123, в 2021-м — 125 потерянных жизней.

Но все равно теряем много. Сто потерянных близких кому-то людей. Надо сделать все, чтобы прекратились эти «дорожные войны». И чтобы сводки аварий почаще радовали отсутствием поводов для слез.