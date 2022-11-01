С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени
Федоров Станислав Моисович — заместитель руководителя Управления.
«Почетный работник ФНС России»
Скворцов Михаил Викентьевич — главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Управления.
«Отличник ФНС России»
Белов Сергей Захарович — заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2; Васильева Марина Владимировна — начальник отдела выездных налоговых проверок № 3 Управления.
Почетная грамота ФНС России
Блинов Сергей Вячеславич — начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Управления; Гунина Елена Николаевна — начальник общего отдела Управления; Васильева Татьяна Леонидовна — начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Управления.
Благодарность руководителя ФНС России
Григорьева Олеся Алексеевна — заместитель начальника правового отдела № 2 Управления; Капчикова Наталия Васильевна — заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Управления; Маличкин Борис Юрьевич — начальник отдела оперативного контроля Управления; Сироткина Вероника Анатольевна — начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок Управления; Хлынов Владимир Николаевич — начальник отдела информационной безопасности Управления.
Кроме того, ряд сотрудников отмечены наградами Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств. Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.

Опубликовано: 21 ноября 2022 г.


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