С наградой!

Медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени

Федоров Станислав Моисович — заместитель руководителя Управления.

«Почетный работник ФНС России»

Скворцов Михаил Викентьевич — главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Управления.

«Отличник ФНС России»

Белов Сергей Захарович — заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2; Васильева Марина Владимировна — начальник отдела выездных налоговых проверок № 3 Управления.

Почетная грамота ФНС России

Блинов Сергей Вячеславич — начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Управления; Гунина Елена Николаевна — начальник общего отдела Управления; Васильева Татьяна Леонидовна — начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Управления.

Благодарность руководителя ФНС России

Григорьева Олеся Алексеевна — заместитель начальника правового отдела № 2 Управления; Капчикова Наталия Васильевна — заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Управления; Маличкин Борис Юрьевич — начальник отдела оперативного контроля Управления; Сироткина Вероника Анатольевна — начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок Управления; Хлынов Владимир Николаевич — начальник отдела информационной безопасности Управления.

Кроме того, ряд сотрудников отмечены наградами Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств. Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.