К решению проблемы жителей микрорайона «Серебряные ключи» подключилась Госжилинспекция

В начале октября «Советская Чувашия» рассказывала о проблеме, с которой столкнулись жители микрорайона «Серебряные ключи» — это протекающие стены торцевых квартир и затапливаемые балконы во время дождей. Напомним, протекало так сильно, что приходилось ведрами собирать воду.

В ответ на наш репортаж нам присылали сообщения и видео собственники квартир, которые так же, как и герои прошлого сюжета, живут с мокрыми балконами и стенами. Журналистам «Советской Чувашии» удалось связаться с техническим директором строительной компании «Центр» Борисом Евдокимовым.

Безусловно, проблема ждет незамедлительного решения. Какие меры нужно предпринять прямо сейчас, рассказали в Госжилинспеции республики. Подробнее в нашем репортаже.