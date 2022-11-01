Прокуратура проводит проверку после возгорания троллейбуса в Чебоксарах

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники прокуратуры Московского района Чебоксар продолжают проверку по факту возгорания троллейбуса в столице республики.

Произошло ЧП в понедельник, в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 22, возле остановки «Магазин «Природа» по улице Гузовского. К счастью, в данном происшествии никто не пострадал. Водитель троллейбуса, заметив возгорание, оперативно высадил всех пассажиров, а сам схватил огнетушитель и за несколько минут ликвидировал очаг возгорания.

По предварительным данным, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры, возгорание произошло из-за неисправности обдува пусковых сопротивлений.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства транспортного ЧП.

Опубликовано: 10 ноября 2022 г.


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