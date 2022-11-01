В Красночетайском районе открыт телятник на 500 голов

Каждый гектар должен работать

Можно сказать, что весь день 8 ноября Олег Николаев посвятил сельским делам. С утра открытие нового телятника в деревне Тарабаи Красночетайского района оставило у Главы Чувашии приятные впечатления — жизнь на селе не стоит на месте. А во второй половине дня руководитель региона провел в Цивильске совещание по развитию АПК с главами муниципалитетов республики.

Высокотехнологичная ферма

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Коминтерн» Красночетайского района давно известен своей хорошей репутацией. Открытие кооперативом телятника стало третьим этапом реализации большого инвестиционного проекта по строительству коровника беспривязного содержания на 1200 голов крупного рогатого скота в деревне Тарабаи Красночетайского района. Новый телятник рассчитан на 500 животных в возрасте от трех месяцев до года.

Еще на стадии планирования всего комплекса было ясно, что он придаст дополнительный стимул развитию экономики как района, так и республики. Основная продукция создаваемого коровника — молоко. Как дополнение — мясо. При этом пользуются спросом и органические удобрения в виде навозного компоста. По мере того как ферма будет пополняться племенным маточным поголовьем, важным резервом получения доходов будет и реализация племенных телок и нетелей.

«В 2017 году был введен в эксплуатацию первый коровник на 600 голов, — рассказала директор СХПК «Коминтерн» Альбина Новикова. — В 2019 году построен доильно-молочный блок и здания вспомогательного назначения, в 2020 году построили еще один коровник на 600 голов. А в следующем году по плану должны открыть еще один телятник». Всего инвестиции в данный проект за годы его реализации составили порядка 310 млн рублей.

По случаю открытия нового современного телятника «коминтерновцы» пригласили гостей и партнеров кооператива. Глава республики Олег Николаев вместе с вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым, депутатами Госсовета Чувашии Владимиром Мурайкиным и Николаем Маловым, директором Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ириной Письменской с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в таком важном событии.

Как ни посмотри, а дело сделано действительно большое. Олег Николаев особо подчеркнул значимость этого проекта: «Мы оказываем государственную поддержку, чтобы подобные высокотехнологичные фермы строились на селе, развивалась глубокая переработка сельхозпродукции, повышалась заработная плата работников. Это способствует привлечению молодых специалистов на сельские территории. Уверен, что совместные усилия республиканских, районных властей и населения позволят сделать еще больше для развития села».

…В одно мгновение телятник заполнился людьми. Молодняк испуганно жался друг к другу, взгляд робкий, но доверчивый. Альбина Новикова увлеченно рассказывала про новое помещение для телят. Гости слушали внимательно, одобрительно кивали.

ИРИНА ПИСЬМЕНСКАЯ, директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк»: «СХПК «Коминтерн» — пример того, как важна предпринимательская инициатива. Предприятие реализовало действительно масштабный и инновационный проект, построив современный комплекс. Инвестпроект уже позволил компании нарастить производство молока, что говорит о том, что вложения работают. Мы всегда рады поддержать начинания наших аграриев и надеемся, что с каждым годом в Чувашии будет открываться все больше современных объектов АПК».

Но руководителю сельхозкооператива хотелось рассказать и показать еще больше. Например, доильно-молочный блок, где установлена так называемая «карусель» для доения коров. Интересное устройство! Доильный комплекс имеет, как вы догадались, круглую форму. Всю работу вместо доярок выполняют роботизированные доильные модули, которыми оснащены все места «карусели». При этом система полностью автоматизирована, что облегчает работу оператора.

Кстати, про надои отдельно высказался министр сельского хозяйства: «Пять лет назад в этом хозяйстве надои составляли 5 кг на корову, сегодня — 8. Они изучали опыт у коллег по уходу, кормлению и в итоге добились успеха». Внимание руководителя к каждому процессу работы, ответственное планирование и грамотная стратегия дают ожидаемый положительный результат, отметил Сергей Артамонов.

Новые проекты

Еще один инвестиционный проект реализуется в Цивильском районе в животноводческом комплексе ООО «ВДС» — строительство молочнотоварной фермы на 1000 голов дойного стада. Стоимость инвестиционного проекта составляет 335 млн рублей. Надо сказать, что в рамках инвестпроекта здесь уже построено две фермы. Олег Николаев приехал сюда сразу после визита в Красночетайский район.

«Поголовье коров укомплектовано как за счет приобретенных племенных нетелей, так и за счет выращенного молодняка, — рассказал генеральный директор животноводческого комплекса Анатолий Федоров. — В наши дальнейшие планы также входит и строительство телятника со «шлейфом».

Немаловажно при этом, что Глава республики оценил не только перспективы ООО «ВДС», но и села Чурачики в целом, где, собственно, и расположен животноводческий комплекс. Он назвал Чурачики примером комплексного развития сельских территорий и сообщил, что в 2024 году здесь будет построена новая школа. «Будем оказывать поддержку и в дальнейшем, в реализации новых проектов», — в частности, отметил Олег Николаев.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Развитие института самозанятых в личном подсобном хозяйстве — перспективная тема. Это позволит нам вовлечь больше людей в сельхозработу. И для этого надо организовать для производимой ими продукции правильные прозрачные финансовые потоки. И главное, организовывать этот процесс нужно в комплексе с другими важными вопросами, такими как развитие сельских территорий».

Насущные вопросы

Открывая встречу с главами муниципалитетов, руководитель региона назвал развитие сельских территорий фундаментальным вопросом для агропромышленного комплекса. В числе решений этого вопроса Олег Николаев видит изменение облика села, выстраивание соответствующей инфраструктуры, создание современных и комфортных условий жизни сельчан. И в том числе создание благоприятных условий для бизнеса.

Но для начала нужно решить насущные проблемы. Среди них — необрабатываемые земли. По данным Минсельхоза республики, в Чувашии насчитывается один миллион гектаров земель сельскохозяйственного назначения, то есть 55% от всей структуры земельного фонда республики. Только за прошедшие шесть лет введено в оборот порядка 108 тысяч гектаров земли. При этом на начало 2022 года оставалось 17,3 тысячи гектаров необрабатываемых земель. Больше всего в Алатырском районе — 23%, следом идут Шумерлинский (20%), Мариинско-Посадский (13%) и Аликовский районы (10%).

Залог успешного развития региона — эффективное использование каждого гектара земли. А значит, «к концу этого года мы должны иметь четкое понимание баланса земельных территорий, как с точки зрения их назначения, собственника, так и с точки зрения комплексного развития наших территорий: как мы дальше будем использовать эти земли, прежде всего исходя из эффективности отдачи каждой сотки», подчеркнул Глава республики.

В этом году планируется ввести 10,6 тысячи гектаров. На сегодняшний день реализовано 67% от плана. Лидерами в этом направлении являются Моргаушский, Козловский, Чебоксарский, Порецкий, Ядринский, Красночетайский, Алатырский, Вурнарский и Цивильский районы, которые перевыполнили плановое значение и суммарно ввели в оборот около пяти тысяч гектаров.

Еще одна проблема — борщевик Сосновского. Всем известно, чем опасно это растение для человека и домашнего скота. По сообщению министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, площадь зарастания борщевиком составляет более 783 гектаров. При этом часть муниципалитетов с мероприятиями по уничтожению борщевика в полном объеме не справились из-за невыполнения обязательств исполнителями. Максимальные площади зарастания зафиксированы в Ядринском, Ибресинском и Аликовском районах.

Олег Николаев назвал борьбу с борщевиком принципиальной и обозначил планы на будущее: «Поскольку имеем трехлетнее планирование по бюджету, думаю, можем заключать трехлетние договоры с подрядчиками, при необходимости корректируя их по объемам. Подрядчики, понимая, на какой срок и объем они приходят, могли бы оснащаться необходимой техникой, чтобы эффективно выполнять работу».

Также в ходе совещания руководитель региона отметил и необходимость развития личных подсобных хозяйств, которые производят большой объем товарной продукции. «Федеральные меры поддержки ЛПХ мы расширили региональными инструментами. Наша задача — реализовать такие проекты, которые будут собирать личные подсобные хозяйства и через переработку производимой ими продукции выходить на новый вид продукции с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Олег Николаев.

При этом он анонсировал, что в Чувашии вводится республиканский механизм предоставления гранта на развитие семейных ферм без софинансирования за счет средств федерального бюджета. Общая сумма грантов составит 69,8 млн рублей, что позволит в течение двух лет создать более 20 постоянных рабочих мест. При этом выручка от реализации продукции, произведенной в ходе осуществления этих проектов, составит около 700 млн рублей. Фермерами будет дополнительно произведено свыше 9 тысяч тонн картофеля, 4 тысячи тонн зерновых культур и свыше 700 тонн мяса.