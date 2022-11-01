ГК «Шанс»: Растения под защитой — надежной и профессиональной

«В канун празднования в республике Дня работника сельского хозяйства хотим с руководителями хозяйств подвести итоги нашего партнерства», — коротко обозначил в телефонном разговоре цель встречи с аграриями Владимир Шуверов, руководитель представительства группы компаний «Шанс» в Чувашии и Марий Эл — одного из лидеров российского рынка средств защиты растений. Мероприятие обещает быть интересным — корреспондент газеты тоже напросился в гости. И нисколько не пожалел об этом — разговор получился открытый, содержательный, а для автора этих строк во многом и познавательный.

Производитель — отечественный

Как отметил Владимир Шуверов, открывая встречу, ГК «Шанс» на рынке средств защиты растений работает с 2004 года. Наращивая производственные компетенции, компания выводит на рынок новые продукты, расширяет сеть торговых представительств в России и СНГ, внедряет инновационные отраслевые agrotech и digital-технологии. Наряду с высоким уровнем сервиса и научным потенциалом в числе главных преимуществ группы компаний Владимир Борисович видит собственное производство качественных препаратов.

Имеет ввиду открывшийся в 2020 году в Липецкой области завод по производству химических средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» — один из самых современных в России и крупнейших в Европе, построенный с использованием высокотехнологичного оборудования ведущих мировых компаний. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить 50 млн литров высококачественной продукции в год, что составляет порядка четверти потребности российских сельхозпроизводителей в пестицидах. Завод включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики, что подчеркивает значимость предприятия для российского АПК и важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Уже сегодня в продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено более 80 высококачественных препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрений, которые ускоряют рост, повышают устойчивость растений к стрессам и серьезно, на 10-20%, увеличивают урожайность.

Качеством крепнет доверие

— Потому неудивительно, что в полку клиентов компании все прибывает, — подчеркнул руководитель представительства. — Сегодня более 4 тыс. отечественных сельхозпроизводителей для защиты своего урожая используют эффективные препараты ГК «Шанс». В том числе и в нашем регионе все больше аграриев надежду на высокие урожаи связывают именно с нами. В Чувашии и Марий Эл в текущем году свои посевы доверили нам около 160 хозяйств — как крупные сельхозпредприятия, так и небольшие КФХ. В числе наших партнеров — известное марийское ООО «Звениговский», у которого площадь сельхозугодий превышают 70 тыс. га, ООО «Авангард» (более 30 тыс. га), известные хозяйства «Таябинка», «Коминтерн», «Красный партизан», агрохолдинг КиПиАй и многие другие.

Представительство группы компаний в нашем регионе заработало в 2017 году, и в том, что оно из года в год наращивает количество контрагентов, начальник отдела растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза ЧР Владимир Васильев, тоже воспользовавшийся возможностью побеседовать с аграриями на близкую ему тему, видит результат доверия к компании.

— Это показатель качества ее продукции, применение которой отражается как на урожайности, так и экономике предприятий в целом, — подтвердил Владимир Геннадьевич. — Недостатка средств защиты растений, микроудобрений сегодня нет, но в условиях высокой конкуренции «Шанс» не только сумел занять достойную долю рынка СЗР, но и упорно раздвигает ее границы. Вкупе с грамотной работой агрономической службы представительства компании, это выливается в плодотворное сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями, которое с годами, как видим, только ширится.

Помощь скорая — агрономическая

Компания обеспечивает полное агрономическое сопровождение для своих клиентов — от первой обработки семян до сбора урожая. Благо, наука в ГК «Шанс» на высоте: разрабатываются новые средства защиты растений, совершенствуется рецептура препаратов с целью повышения биологической и экономической эффективности. Гербициды, инсектициды, протравители, фумиганты и другие виды СЗР, комплексные микроудобрения с максимальной чистотой действующего вещества — их ассортимент постоянно пополняется.

— Есть из чего выбирать — для каждого конкретного случая, — подтверждает агроном представительства ГК «Шанс» Инна Свешникова. — Совместно с руководством, агрономами хозяйств выстраиваем схему защиты растений. Сначала, безусловно, тщательно обследуем поля — выявляем вредителей, болезни, сорняки, на основе результатов обследования рекомендуем то или иное СЗР. В работе здорово помогает наша собственная лаборатория — методом листовой диагностики прямо в поле можем определить наличие питательных элементов в растениях, почве — и предлагаем оптимальное для определенного поля, отдельной культуры микроудобрение. И всегда возвращаемся на это поле — чтобы оценить эффективность наших препаратов. Мы постоянно на связи с нашими клиентами: они могут в любое время нам позвонить, написать на электронную почту, выслать фотоснимок или видеоизображение того или иного вредного объекта — обязательно изучим, ответим, поможем…

«Инна Анатольевна недавно за руль села, так теперь мы ее еще чаще беспокоим своими проблемами — никогда не отказывает, несмотря на расстояние, приезжает к нам в Батыревский район. Все наши поля исходила — и в грязь, и в жару», — не без доли юмора говорит глава фермерского хозяйства Александр Петров. В пользе от сотрудничества с ГК «Шанс» он убеждался не раз. Чудо случилось, к примеру, с посевами, которые, казалось, уже погибли. «Перед людьми было стыдно — уже задумывались о том, чтобы поле вспахать и пересеять… Хорошо, что не стали спешить — решили посоветоваться со специалистами группы компаний «Шанс». Инна Анатольевна приехала, посмотрела, посоветовала применить микроудобрение. Не поверите, поле не только ожило, но и порадовало хорошим урожаем!» — рассказывает Александр Аркадьевич.

Без бодяги!

И участок, изнемогавший под гнетом полевой бодяги, очистили тоже в сотрудничестве с ГК «Шанс». Как только не пытались искоренить сорняк — все бесполезно… Помог гербицид «Шанстар Плюс, ВДГ». Неслучайно в этом году хозяйство заняло первое место в районном смотре посевов. «Теперь увижу заросшее бодягой чье-то поле — сразу советую воспользоваться вашим препаратом — без него, говорю, никак. Так что с моей подачи у нас в районе ваших клиентов точно станет больше», — продолжает шутить фермер.

И с рапсом приключилась подобная история. В хозяйстве этой культурой не занимались. Александр Петров сначала засеял рапс в качестве сидерата — результат порадовал, в этом году выделил гектары под масличную культуру — и чуть не оказался в проигрыше: «Поле затмила какая-то мошка — все, думаю, пропал! И снова выручила группа компаний «Шанс» — без ставшей для нас родной ее агронома мы ни грамма рапса не собрали бы». И в следующем году хозяйство намерено увеличить угодья под рапс — выгода выращивания масличной культуры подтверждена собственной практикой.

Он уже пятый год работает в тесной связи с представительством ГК «Шанс» — с первых дней, как сменил род деятельности и пришел в сельское хозяйство. Чебоксарское представительство тоже тогда только приступило к работе — вместе, можно сказать, росли и развивались. Не скрывает: приезжают представители других компаний — предлагают сотрудничество, но фермер Петров «коней на переправе не меняет».

Кстати, с рапсом агрономы представительства нынче удачно поработали и в Марий Эл. Чтобы увидеть результат в сравнении, специально поделили засеянное этой культурой поле по диагонали и половину обработали своим препаратом. Результат порадовал — урожай оказался на порядок выше, чем на второй половине участка. Исключив себестоимость, пришли к выводу, что с каждого гектара, взятого ГК «Шанс» под опеку, хозяйство получило по 6 тыс. рублей дополнительного дохода. Причем эти расчеты производились еще в сентябре, когда цена килограмма рапса была на порядок меньше, а сегодня она заметно подросла — уже 30 рублей… Такая арифметика для земледельцев убедительнее всякой рекламы — в пользе партнерства с ГК «Шанс» руководство сельхозпредприятия, сначала скептически отнесшееся к предложению применить препараты компании, теперь нисколько не сомневается.

История подсолнечная

В том, что «Шанс» в республику пришел надолго, уверен и гендиректор ООО «Сюрбеево», председатель СХПК «Дружба», глава фермерского хозяйства и «в нагрузку» еще и исполняющий полномочия главы Комсомольского муниципального округа Ремис Мансуров. Достоинства «Шанса» он видит, во-первых, в том, что это отечественный производитель. Во-вторых, продукция компании на порядок, в среднем процентов на 20, дешевле, чем у конкурентов — «для крестьян, считающих каждую копейку, это очень важно». И, конечно же, агрономическое сопровождение, которое ведут высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы «на земле» — это тоже дорогого стоит.

К слову, при содействии регионального представительства компании многие аграрии республики смогли посетить тот самый завод «Шанс Энтерпрайз» и воочию увидеть производство российских СЗР мирового уровня качества. Убедились в высокой культуре производства, что наверняка тоже способствует увеличению в республике количества клиентов компании. Ремис Мансуров отправил в поездку своего сына-студента — для молодежи экскурсии особенно полезны.

С подачи специалистов ГК «Шанс» в его хозяйстве в этом году на 500 га раскинулись нивы подсолнечника. Дело в том, что компания является официальным дистрибьютором тм Коссад Семанс Про, принадлежащей компании LIDEA, в России и реализует адаптированные для российских условий возделывания элитные семена подсолнечника и кукурузы. «Семенами представительство ГК «Шанс» обеспечило нас еще в декабре прошлого года, когда цены были приемлемые, — рассказывает Ремис Мансурович. — Рассчитываем получить неплохой урожай. Цена зерна сегодня упала до уровня 8-9 тыс. рублей за тонну, а подсолнечник закупают по 21-22 тыс. — в любом случае будем в выигрыше. С реализацией проблем не будет — есть несколько производств, выжимающих подсолнечное масло, в Чувашии, готов приобрести наше сырье и завод в Казани».

А как же разговоры о том, что подсолнечник — не совсем «чувашская» культура, мол, в наших условиях он не успевает созреть? Действительно, наши климатические условия раньше мая проводить посевную не позволяют, поэтому, по мнению Ремиса Мансурова, и сорта подсолнечника нужно выбирать хотя бы среднеспелые — чтобы созревали за 90-105 дней. «Шанс» предоставляет такой выбор. Правда, нынче погода пока еще не позволила убрать подсолнечник— помешали дожди. Но в хозяйстве по этому поводу особо не переживают. Подморозит — уберут. Подсолнечник можно убирать зимой и даже весной. В «Дружбе», кстати, такое было: «люди сеяли, а мы убирали» — и ничего страшного в том нет.

«Уборку подсолнечника везде в России оставляют на последний срок, — заметил Владимир Шуверов. — Зарядили дожди — не беда. Тем более, если поля обработаны нашими десикантами — эти препараты из группы пестицидов вызывают обезвоживание тканей растений, что ускоряет их созревание и облегчают уборку урожая».

Хороший пример, кажется, тоже заразителен. Послушав коллег, батыревский фермер Александр Петров задумался: «В следующем году, пожалуй, я тоже несколько десятков гектаров выделю под подсолнечник…» И таких, как он, по словам Владимира Шуверова, все больше: «Хорошие урожаи подсолнечника получают в соседних Ульяновской области, Татарстане — чем мы хуже? Наша задача состояла в том, чтобы убедить хозяйства, что и в Чувашии можно выращивать масличный подсолнечник, и пример Ремиса Мансурова — наглядное тому подтверждение». Утверждать, что «нетрадиционная» для нас культура завоевывает республику, пока рано, но начало положено, и Владимир Борисович искренне рад тому, что в этом есть и его с коллегами заслуга.

Менеджер по продажам представительства ГК «Шанс» Олег Новиков подтвердил, что уже есть договоры на поставку семян подсолнечника и кукурузы на 2023 год: «Наши семена хорошо себя зарекомендовали в условиях Чувашии и Марий Эл, и руководители хозяйств успели убедиться в этом». И западные санкции в отношении России, оказывается, совсем не помеха. «Зарубежные производители семян понимают, что они на нас зарабатывают, поэтому политику с бизнесом стараются на мешать — проблем с пересечением границы семян для наших хозяйств не было», — уточнил Владимир Васильев.

Призвать бы к добросовестности

Пользуясь участием в разговоре начальника отраслевого отдела Минсельхоза, руководители хозяйств попросили подумать над возможностью субсидирования закупки средств защиты растений и микроудобрений: «Препараты недешевые, и поддержка из бюджета по примеру субсидирования приобретения новой техники аграриями поспособствовала бы повышению эффективности растениеводства». И еще, по их мнению, неплохо бы на законодательном уровне обязать предприятия и фермеров защищать свои сельхозугодья. Иначе нередко старания добросовестных собственников земли не достигают должного эффекта: «Мы потратились на СЗР — обработали поля, а сосед ничего не предпринял для защиты своих посевов. Проходит время, и вредители с его поля дружно переходят на наше — обидно…»

Подводя итоги встречи, Владимир Шуверов, сам, кстати, в свое время возглавлявший хозяйство в Ядринском районе и не понаслышке знающий проблемы аграриев, отметил, что еще недавно селяне о сегодняшних урожаях и не мечтали. 25-30 центнеров зерна и 115 центнеров картофеля с гектара — максимум, на который могли рассчитывать. Внедрение передовых технологий, грамотное использование СЗР, микроудобрений на тех же землях при тех же трудозатратах позволяет существенно нарастить эффективность сельхозпроизводства — в сотрудничестве с представительством ГК «Шанс» эти цели достижимы.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники сельского хозяйства, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Позади уборочная страда, и в эти дни Чувашия по традиции чествует вас — людей, избравших для себя судьбу земледельца.

Своим трудом, зачастую невзирая на неблагоприятные погодные условия, вы делаете все возможное, чтобы исполнить возложенную на вас миссию кормильца. В республике нынче собран рекордный урожай хлеба — валовый сбор зерна составил 1 млн тонн! Это результат вашего самоотверженного труда, применения передовых технологий, продуманных инвестиций и поддержки отрасли со стороны государства.

Желаю вам благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. А представительство ГК «Шанс» со своей стороны сделает все, чтобы вас радовали колосящиеся нивы!

Владимир ШУВЕРОВ,

руководитель представительства ГК «Шанс» в Чувашии и Марий Эл.

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Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд».