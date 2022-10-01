С наградой!

Медаль, грамоты и звания

Указом Главы Чувашии от 21 октября 24 жителя республики удостоены государственных наград.

Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Исаев Юрий Николаевич — ректор Чувашского республиканского института образования, доктор филологических наук, доцент;

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Вадимов Владимир Павлович — начальник отдела перевода, редактирования и лингвистической экспертизы государственно-правового управления аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, Порфирьева Надежда Ивановна — весовщик элеваторного цеха «Чебоксарского элеватора» — филиала АО «Чувашхлебопродукт», Степанов Юрий Витальевич — генеральный директор АО «Чувашхлебопродукт», Петров Сергей Петрович — полковник внутренней службы, начальник отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике, Чугунов Эдуард Петрович — глава Медикасинского сельского поселения Цивильского района;

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Ильина Инна Геннадиевна — начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Миловой Оксане Игоревне — заведующей психоневрологическим отделением — врачу-неврологу Республиканской детской клинической больницы;

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Ефремову Николаю Вениаминовичу — трактористу филиала ООО «Авангард» «Цивильский Бекон», Пушкову Леониду Николаевичу — механизатору АО «Агрофирма «Куснар», Цивильский район;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Быковой Елене Григорьевне — бойцу скота убойного отделения убойного цеха ООО «Вурнарский мясокомбинат», Волкову Сергею Геннадьевичу — ведущему агрохимику отдела мониторинга плодородия почв государственного центра агрохимической службы «Чувашский», Цивильский район, Ивановой Надежде Станиславовне — укладчику-упаковщику ОАО «Ядринмолоко», Иванову Андрею Васильевичу — наладчику оборудования в производстве пищевой продукции мельничного цеха «Чебоксарского элеватора» — филиала АО «Чувашхлебопродукт», Спиридоновой Елене Владимировне — кладовщику ОАО «Ядринмолоко»;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Воробьевой Елене Витальевне — директору Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары, Ларионовой Ираиде Анатольевне — начальнику управления образования и молодежной политики администрации Козловского района, Пеньковой Галине Анатольевне — директору средней общеобразовательной школы № 9 города Чебоксары;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Доброхотову Владимиру Анатольевичу — директору АО «Дорэкс», Сидоровой Елене Юрьевне — директору ООО «Красноармейский хлебокомбинат»;

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Сергееву Александру Владимировичу — индивидуальному предпринимателю, Канашский район;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Киреевой Ларисе Викторовне — главному специалисту по проектированию сетей водоснабжения и канализации АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», Петрову Владимиру Николаевичу — ведущему специалисту-эксперту отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Беляевой Татьяне Борисовне — начальнику отдела экономического анализа и прогнозирования АО «Чувашхлебопродукт».