Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать призерами акции «В Новый год – без долгов!»

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции для своих клиентов – «В Новый год — без долгов!». Ее победители получат ценные подарки от компании.

Стать участниками акции могут жители Чебоксар и Новочебоксарска, находящиеся на обслуживании в филиале Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс». Клиентам необходимо до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду и оплатить рекомендуемый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом. Горожане, выполнившие эти условия, автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов.

Награждение победителей запланировано на февраль 2023 года. Победители будут определены случайным выбором. Итоги акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора.

Напомним, для быстрой и выгодной оплаты счетов клиенты компании могут воспользоваться дистанционными сервисами на сайте компании, а также мобильным приложением «ЭнергосбыТ+».

Подробности акции можно узнать в офисах филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» и по телефону 8 (800) 100-75-30.