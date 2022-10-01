Ведущее предприятие республики празднует день рождения

Качество, проверенное временем

На этой неделе один из самых успешных агрохолдингов Чувашии Вурнарский мясокомбинат отмечает 65-летний юбилей — компания, объединяющая в себе традиции и современные инновации. Предприятие достигло высоких результатов благодаря твердому убеждению, суть которого проста — уважать своего потребителя. И уже 65 лет покупатели их продукции отвечают им за это доверием.

Конечно же, агрохолдинг доказал за это время свою востребованность. И секрет успеха прост — это люди, которые здесь работают. В крепкой любви трудового коллектива к своему делу и в желании сделать жизнь окружающих лучше кроется секрет качественного продукта и успешного бренда. Компания выстроила интегрированную систему по принципу «от поля до прилавка», со строгим контролем качества на всех этапах: начиная от правильного выращивания животных, заканчивая хранением и поставкой продукции в торговые сети.

Говоря о Вурнарском мясокомбинате, как не упомянуть их аппетитную продукцию? Ее ассортимент очень широк, включает в себя более 200 наименований: вареные колбасы, сосиски и сардельки, полукопченые, варено-копченые и сырокопченые колбасы, деликатесы, мясные консервы и полуфабрикаты, хлеб. Представьте, только в этом году Вурнарский мясокомбинат предложил своим покупателям более десятка новых разработок.

Еще одним показателем многолетнего престижа компании является тот факт, что продукция Вурнарского мясокомбината ежегодно удостаивается наград Всероссийского конкурса «Золотая осень». Например, в этом году на 24-й агропромышленной выставке высокой оценки экспертов удостоились колбаса «Молочная», салями «Царская», «Рулька свиная прессованная», колбаса «Домашняя» и сырокопченые колбаски «Митэнберги» с чесноком.

Поздравления

Николай Аливанов, генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат»:

«В этом году нам исполняется 65 лет, и нам есть, чем гордиться! За долгое время работы наше предприятие завоевало статус одного из флагманов отечественной промышленности. Хочу поблагодарить всех, кто раньше работал на комбинате, за то, что создали и развили такое важное для региона предприятие. Особая благодарность тем, кто работает у нас сейчас, за вашу преданность и трудолюбие. С юбилеем вас, уважаемые коллеги!»

Владислав Попов, председатель совета директоров АО «Вурнарский мясокомбинат»:

«Уважаемые сотрудники Вурнаского мясокомбината, дорогие жители Чувашии!

В настоящее время наша компания по всем направлениям деятельности демонстрирует умение соответствовать вызовам времени, принимать и реализовывать отраслевые и государственные стратегические задачи. Не сомневаюсь, что и дальше наш сплоченный коллектив будет двигаться только вперед. Искренне поздравляю всех сотрудников Вурнарского мясокомбинита с юбилеем. Всем жителям республики и всем, кто отдает предпочтение нашей продукции, хочу пожелать радости и успеха, а также выразить простое человеческое спасибо! С праздником!»