Чувашия готовится избавиться от мусорных свалок

Республика активно готовится провести «апгрейд» всего, что связано с обращением отходов. Первым и заметным этапом стала ликвидация печально знаменитой Пихтулинской свалки. Она периодически горела, и ядовитым туманом то и дело дышала половина Чебоксар. Сегодня там зеленый холм, неподалеку популярный микрорайон новостроек и хорошие показатели проб воздуха. Запуск комплексов по сортировке отходов в Чебоксарах и Новочебоксарске также сократил вредное воздействие на окружающую среду в столичной округе, и сегодня туда водят экскурсии в рамках программ промышленного туризма. И вот Чувашия делает новый шаг к серьезной модернизации сферы ТКО. Как это будет происходить, мы поговорили с министром природных ресурсов и экологии Чувашии Эмиром Бедертдиновым.

— Как выглядит сегодня отрасль обращения с ТКО в Чувашии, какие основные изменения произошли и произойдут в ближайшее время в этой сфере?

— На сегодня у нас разработана территориальная схема обращения с твердыми бытовыми отходами. В октябре 2018 года Чувашия одной из первых начала переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

На момент старта реформы в республике уже работал полигон ТБО с мусоросортировочным комплексом в Новочебоксарске и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Чебоксарах мощностью 150 тысяч тонн в год каждый, что позволило рекультивировать крупнейшую свалку в Чебоксарах — Пихтулинскую. Эти комплексы построены в рамках концессионного соглашения.

На концессионных объектах работает современная автоматизированная система контроля и учета поступающих отходов. Твердые коммунальные отходы из шести муниципалитетов проходят радиационный контроль, взвешиваются и сортируются на двух заводах, после чего более 20 видов вторсырья подготавливается для отправки на дальнейшую глубокую переработку.

Если говорить о планах, то в рамках реформы в Чувашии реализуется «дорожная карта» по созданию новых объектов в сфере обращения с ТКО. По ней ведем активную работу.

Подходим к модернизации действующих полигонов путем строительства при них современных мусоросортировочных комплексов, что позволит уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду. Это первый этап.

Вторым этапом решаем вопрос углубленной переработки отходов путем строительства завода RDF-топлива и участка компостирования отходов. Чувашия повсеместно введет раздельный сбор мусора. Важность достижения этого и для экологии, и для жителей очевидна. На сегодняшний день отсутствие мусоросортировок тормозит этот процесс на территории всей республики.

Также к 2030 году мы должны сократить объем складирования мусора в регионе в два раза. Будет проходить поэтапная рекультивация мусорных свалок, уйдут в прошлое возгорания на них. В итоге придем к сортировке вторсырья, его грамотной переработке и улучшению экологии.

В настоящее время в республике уже существует ассоциация организаций рециклинга сырья и отходов «Экотехнопарк», в которую вошли предприятия по переработке отходов. Сегодня необходимо утвердить стратегию ее развития и трансформировать ассоциацию в кластер. После объединения в кластер у предприятий появятся серьезные преимущества, ряд преференций и поддержка от государства.

В настоящее время созданы предприятия по глубокой переработке отходов и проводятся мероприятия по приданию им статуса экотехнопарка. Это станет хорошим толчком для развития использования вторичных ресурсов в регионе и обеспечит рациональное использование природных ресурсов.

— Что получит Чувашия в результате реализации этой «дорожной карты» и, главное, как это почувствуют жители?

— Мы определились, что в Моргаушском, Батыревском и Канашском муниципальных округах республики мы планируем строительство мусоросортировочных комплексов мощностью до 30 тысяч тонн в год. Сейчас решаем вопрос с земельными участками в названных районах, с их статусом. Эти участки удалены от населенных пунктов и не создадут проблем жителям. Выходим на стадию проектирования этих мусоросортировочных комплексов, их строительство и запуск намечены в 2024 году.

На сегодня Чувашия перерабатывает около 60% собираемых отходов. С запуском новых сортировочных комплексов этот показатель достигнет порядка 100%. У части существующих мусорных полигонов сегодня выбраны все лимиты захоронений отходов. И мы очень заинтересованы реализовать наши планы по снижению объемов захоронения ТКО в два раза.

Запуск завода по производству RDF-топлива позволит начать переработку отходов, которые ранее складировались, в топливо для цементных производств. Именно продуктами из переработанного мусора можно отапливать печи оборудования по производству цемента, это общемировая практика.

Также мы планируем современную переработку пищевых отходов. Их отсеют в процессе сортировки и направят на участок компостирования. В результате получим так называемый техногрунт, который также направим в дело, например, для пересыпки на тех же полигонах, чтобы соблюсти технологии складирования и предотвращения горения мусора. Техногрунт можно использовать в дорожном строительстве и ряде других сфер.

Если мы реализуем наши планы, то достигнем 100% сортировки и уйдем от захоронения ТКО практически на 90%. Мы получим возможность закрыть полигоны, исчерпавшие свою мощность. В целом в наших планах по захоронению ТКО использовать три полигона на всю республику.