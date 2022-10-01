Какими вопросами займется сформированный в Чувашии оперативный штаб

Защита населения и «социальные паспорта»

Как «СЧ» сообщала в предыдущем номере, по Указу Президента РФ на территории государства вводятся разные уровни готовности. В Чувашии, как и в большинстве регионов, удаленных от линии фронта, устанавливается режим базовой готовности. В связи с этим в республике создан оперативный штаб под руководством Главы Чувашии Олега Николаева. Вчера руководитель региона подписал соответствующее распоряжение и провел первое заседание.

Популярно о том, что означает введенный в регионе уровень базовой готовности, Олег Николаев разъяснил жителям республики в своем телеграм-канале. Так, будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов жизнедеятельности населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды. «Наша задача — оградить граждан от возможных рисков, не допустить трагических случаев. Для нас важны жизнь и здоровье каждого!» — написал руководитель региона.

Итак, созданный штаб будет координировать действия региональных и муниципальных органов власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Организационно-техническое обеспечение его деятельности возложено на Госкомитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Во время первого заседания говорили о задачах, поставленных Президентом страны. По словам Николаева, необходимо своевременно реагировать на складывающуюся оперативную ситуацию, на инциденты таким образом, чтобы решать возникающие проблемы с учетом интересов государства.

Также оперштаб возьмет под свое крыло все, что касается помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам и их семьям. К слову, сегодня, 21 октября, пройдет расширенное заседание штаба, где обсудят вопрос о создании «социального паспорта» семей военнослужащих. Руководитель региона обратил внимание, что важно синхронизировать и сопровождать все формы поддержки, исходя из конкретных проблем, с участием представителей общественности. При этом будут приветствоваться новые инициативы и проекты со стороны институтов гражданского общества, прежде всего в социальной сфере.

Напомним, Глава Чувашии на днях подписал Указ о мерах поддержки членов семей граждан, участвующих в спецоперации. Это именные стипендии всем детям-школьникам военнослужащих, причем и контрактников, и добровольцев, и мобилизованных, двухразовое бесплатное питание в школах, бесплатное посещение младшими ребятишками детсадов и ряд других мер. Кроме того, из резервного фонда республики выделены средства на обеспечение мобилизованных всем необходимым во время прохождения ими слаживания и первичной военной подготовки. Это спальные мешки, балаклавы, перчатки, сапоги, кнопочные мобильные телефоны, коврики, аптечки. По словам Олега Николаева, закупочный процесс запущен, каждый убывающий для выполнения боевой задачи получает эти предметы. В целом на комплексную поддержку военнослужащих и их семей из республиканского бюджета выделено порядка 400 млн рублей.

Дополнительные средства в помощь нашим бойцам-землякам поступают и от неравнодушных граждан и организаций на спецсчет благотворительного фонда «Пeрле». Собрано почти 25 млн рублей. По мнению Главы Чувашии, эта площадка является понятной для общественности и прозрачной.