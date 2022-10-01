В Чебоксарах собрались будущие участники кластера текстильной и легкой промышленности

Впервые вопрос о создании такой ассоциации поднимался еще в 2005 году. Реализовать задуманное позволили сформированные на федеральном уровне нормативные документы в сфере промышленных кластеров, а также созданная на региональном уровне структура — Центр кластерного развития при центре «Мой бизнес». Он содействует предприятиям в получении государственной поддержки. Совместные кластерные проекты, реализуемые несколькими участниками, могут рассчитывать на поддержку государства в размере до 300 млн рублей. Существуют также механизмы поддержки таких объединений и на региональном уровне со стороны центра «Мой бизнес», Гарантийного фонда, Фонда развития промышленности республики, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.