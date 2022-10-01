Проявили координацию и пластичность

Представители сборной Чувашии показали хорошие результаты на Всероссийских соревнованиях «Золотая осень на Тульской земле» по спортивной аэробике.

В турнире участвовали более 750 атлетов из 21 региона страны, сообщили в Минспорта Чувашии. Спортсмены вели борьбу за медали в различных возрастных группах и дисциплинах.

Среди взрослых участников соревнований наш земляк Артем Васильев выиграл серебряную медаль в личном первенстве. Другой член сборной Чувашии, Артем Алексеев, финишировал третьим. Также наши призеры записали на свой счет еще одну золотую награду в дисциплине «трио» вместе с Никитой Васильевым.

Хорошую программу на турнире показала пара Дарьи Кокшиной и Тимофея Никифорова — в возрастной категории 15-17 лет спортсмены заняли третье место.

Важно отметить, что сборная Чувашии показала хорошие результаты и в командном зачете. В группе взрослых команда нашей республики заняла первое место, а среди юниоров — второе.