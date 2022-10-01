В Чувашии проводили на военную службу офицеров, призванных по мобилизации

Под трогательные слова министра культуры и вручение вышитых платочков от Союза женщин Чувашии, под обещания близких ждать скорого возвращения, под задорную чувашскую песню, под уверенный призыв военкома вернуться с Победой и под «Прощание славянки» наши офицеры уехали защищать Родину.

С Богом.