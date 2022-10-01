Под трогательные слова министра культуры и вручение вышитых платочков от Союза женщин Чувашии, под обещания близких ждать скорого возвращения, под задорную чувашскую песню, под уверенный призыв военкома вернуться с Победой и под «Прощание славянки» наши офицеры уехали защищать Родину.
С Богом.
В Чувашии проводили на военную службу офицеров, призванных по мобилизации
Под трогательные слова министра культуры и вручение вышитых платочков от Союза женщин Чувашии, под обещания близких ждать скорого возвращения, под задорную чувашскую песню, под уверенный призыв военкома вернуться с Победой и под «Прощание славянки» наши офицеры уехали защищать Родину.