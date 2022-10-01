Планерка Главы: разговоры о важном, реальные инвестпроекты, выставка «Золотая осень»

Как в школах республики проходят внеурочные занятия «Разговор о важном» и как реализуются крупные инвестиционные проекты? Это, помимо важных тем, связанный с поддержкой наших бойцов, обсудили вчера на ежедневной правительственной планерке под руководством Главы республики.

Поручение. Агентству инвестиционного развития совместно с Минэкономразвития республики активизировать работу по оценке объективности данных инвестпроектов и их реализуемости.

Как сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов, по предварительным данным в первом полугодии 2022 года в основной капитал республики за счет всех источников финансирования вложено 33,3 млрд рублей. Из общего объема инвестиций в основной капитал 74% приходилось на долю организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.

В рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года собрано 453 инвестиционных проекта из всех сфер экономики на общую сумму 284,6 млрд рублей. При этом Минэкономразвития республики совместно с Агентством инвестиционного развития и профильными министерствами актуализирован перечень инвестпроектов на предмет их востребованности. В результате чего на сентябрь этого года инвестиционный портфель составил 262 млрд рублей. По некоторым муниципалитетам инвестпортфель уменьшился, например, в Батыревском районе минус 29 проектов, в Красноармейском районе количество проектов увеличилось на 10.

В число инвестпроектов входят и находящиеся на сопровождении Агентства инвестиционного развития — 61 проект на сумму более 46 млрд рублей. А также проекты потенциальных резидентов особых экономических зон, создаваемых индустриальных парков, территорий опережающего развития.

Олег Николаев обратил внимание, что важно сосредоточиться на перспективных проектах, необходимость которых не вызывает сомнения: «Мы с вами, в рамках комплексной программы социально-экономического развития, договорились о том, чтобы все данные были объективными и отражали реальную ситуацию дел в каждом муниципальном образовании. То, что сегодня некоторые проекты исключаются, некоторые включаются — нормальный процесс. Но важно, чтобы все, что включено в портфель инвестиционных проектов было реальным. Тратить силу надо на проекты, которые дадут результат и имеют перспективу реализации».

Поручение. Общественным организациям, депутатскому корпусу, главам администраций поддержать проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном», дополняя их примерами из истории республики.

Минпросвещения России с 1?сентября 2022 года запустило в российских школах масштабный проект — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров напомнил, что цель этих занятий формировать у школьников и студентов любовь к Родине, гордость за свою страну и патриотизм.

Сегодня, как отметил министр образования и молодежной политики, во всех учебных организациях проводятся внеурочные занятия на тему «Отечество — от слова отец». С опорой на фактический материал об известных исторических династиях, на литературные портреты отцов в произведениях российских писателей и киногероев-отцов отечественного кинематографа развивается целостное отношение детей к роли отца в семье, обществе и государстве.

При этом в восьмых и девятых классах на подобных внеурочных занятиях принимают участие свыше 530 приглашенных гостей, среди которых депутаты, представители органов исполнительной власти, члены Союза женщин Чувашии и Совета отцов, представители ветеранской организации правоохранительных органов. Проведение внеурочных занятий продолжится до конца учебного года.

Глава республики отметил большое значение подобных мероприятий. К тому же тема «Отечество — от слова отец» выбрана не случайно. Олег Николаев напомнил, что в третью субботу октября отмечается День отца. И, по мнению Главы республики, такие внеурочные занятия должны опираться и на историю родной республики: «На конкретных примерах раскрывать тему, чтобы усиливалась гордость за наших предков, отцов, за людей, которые творили и достигали высоких результатов».

Вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов подвел итоги участия Чувашии в выставках «Золотая осень» и «Агросалон» в Москве. В рамках выставки «Золотая осень» проведено порядка 40 мероприятий, на которых участники обсудили основные направления работы отрасли, государственную поддержку, развитие экспорта, цифровизацию, ветеринарное благополучие и другие темы. Чувашия в качестве региона, где одна из самых эффективных программ республиканской поддержки, поделилась опытом по взаимодействию с самозанятыми, ведущими личное подсобное хозяйство.