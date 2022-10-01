Глава Чувашии анонсировал Указ о комплексной поддержке мобилизованных

В ближайшее время будет подписан Указ о комплексной поддержке частично мобилизованных граждан, где будет полный перечень мер поддержки.

Всем органам исполнительной и муниципальной власти поручено в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в нормативно-правовые документы, чтобы все эти меры заработали, и семьи получили положенные им формы поддержки.

Также будут пересмотрены бюджеты, которые направлены на новогодние праздники. Все праздничные мероприятия будут отменены, а средства, которые высвобождаются, направят на помощь мобилизованным и их семьям.