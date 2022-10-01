«Т Плюс» построит новую котельную в районе Заволжье города Чебоксары

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» завершает строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) в поселке Северный района Заволжье г. Чебоксары. Общая стоимость проекта, реализуемого энергокомпанией в рамках концессионного соглашения, более 24 млн рублей.

Ход работ на объекте и его готовность к газификации оценил глава администрации столицы Чувашии Денис Спирин. Он подчеркнул важность повышения надежности и качества теплоснабжения жителей города.

Ввод в эксплуатацию новой БМК позволит решить эту задачу: энергообъект возьмет на себя тепловую нагрузку неэффективной угольной котельной, построенной в 1962 году. За счет смены топлива улучшится экологическая ситуация в поселке.

На БМК установлены два котла отечественного производства общей мощностью 2 МВт, отличающиеся высокой степенью надежности и коэффициентом полезного действия. Котельная оснащена автоматизированной системой управления, которая обеспечит стабильное функционирование оборудования без участия персонала.

В настоящее время на месте строительства специалистами выполняются завершающие технические мероприятия.

Всего в рамках концессии по г. Чебоксары «Т Плюс» в 2022 году выполнит строительство трех новых БМК и проведет реконструкцию одной угольной котельной с переводом на газ. На эти цели компанией будет направлено свыше 110 млн рублей.