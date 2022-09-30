Министерство образования РФ выделит деньги на завершение строительства школы в «Садовом»

188 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России будут выделены на завершение строительства школы в чебоксарском микрорайоне «Садовый».

Об этом стало известно в ходе состоявшейся в Москве встречи заместителя министра просвещения РФ Андрея Николаева с руководителями Минстроя и Минобразования республики Павлом Даниловым и Дмитрием Захаровым.

По первоначальному графику эту школу, возводимую в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», должны были сдать в августе нынешнего года. Однако не все пошло по плану: сначала на объекте сменили фирму-подрядчика, затем выросли цены на рынке стройматериалов. «Из-за существенного удорожания строительных материалов новый подрядчик направил проектно-сметную документацию для проверки и перерасчета сметной стоимости в адрес республиканского Центра экспертизы и ценообразования в строительстве, — рассказал Павел Данилов. — В мае этого года было получено положительное заключение экспертизы — увеличение стоимости строительства составило свыше 188 миллионов рублей».

После этого Глава Чувашии Олег Николаев направил обращение в Минпросвещения России для дополнительного финансирования на завершение строительно-монтажных работ и ввода новой школы в эксплуатацию. Обращение это одобрили, и самая большая в городе школа на 1650 мест с бассейном и тремя спортзалами получила шанс побыстрее открыть свои двери для учеников.

Как сообщают в Минстрое Чувашии, на встрече были подняты и другие вопросы: обсуждена, в частности, приоритетность ремонта объектов в рамках заявки Чувашии на федеральное софинансирование капремонта школ по государственной программе «Развитие образования». В заявке указана 141 школа, их планируется отремонтировать в 2024-2025 годах.