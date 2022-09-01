Ко Дню пожилых в 22 парикмахерских Чебоксар клиентов «серебряного возраста» ждут скидки

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых, парикмахерские города Чебоксары традиционно будут обсуживать людей «серебряного возраста» по льготным расценкам.

Акция в этом году проводится в течение двух дней — 30 сентября и 1 октября. Услугами 22 парикмахерских города (список их можно найти на сайте администрации Чебоксар) по предварительной записи могут воспользоваться горожане старше 60 лет. А еще чебоксарские парикмахеры организовали выездной «салон красоты» для новых жителей республики. Вчера они побывали в лагере «Березка» Моргаушского района, где проживают беженцы с Донбасса, и безвозмездно постригли 42 человека.