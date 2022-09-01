В рамках форума «Россия — спортивная держава» в Чувашии открыли новый ФОК

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
У сельчан и жителей окрестных деревень появилась отличная возможность позаниматься как командными, так и индивидуальными видами спорта на любой вкус. Фото cap.ru

На урок физкультуры — в спорткомплекс

Многофункциональные спортзалы на любой вкус — от самбо до настольного тенниса, современный бассейн, фитнес-зал… Такой спортивный сервис доступен сейчас не только горожанам но и тем, кто живет в глубинке. В частности — жителям села Ишлеи: сегодня здесь прошла церемония открытия современного физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга», построенного по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».
И жители села, и любители здорового образа жизни из соседних деревень Чебоксарского района давно ждали появления ФОКа. Ведь желания заниматься физической культурой у детей и взрослых было хоть отбавляй, но только возникал вопрос: «Где тренироваться и поддерживать спортивную форму?»…

И вот современный спорткомплекс «Унга» наконец-то открыл двери! Событию этому порадовались не только сельчане и почетные гости из Чебоксар во главе с руководителем региона Олегом Николаевым. Узнали о нем и участники международного форума «Россия — спортивная держава». По видеосвязи Глава республики рассказал о новом спортивном объекте помощнику Президента России Игорю Левитину и министру спорта страны Олегу Матыцину.

Глава республики Олег Николаев обратил внимание на то, что строительство новых спорткомплексов, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, мотивирует жителей села Ишлеи заниматься физической культурой. Фото cap.ru

«В селе Ишлеи проживают около 3,5 тысячи человек, а в соседних селах — еще более 20 тысяч. Люди с 2013 года просили построить спортивный комплекс, и сейчас мы открываем ФОК, который может принять до 172 человек одновременно, — сообщил Олег Николаев. — Новое сооружение находится рядом со школой, в которой учатся более 500 детей из разных деревень. Здесь они смогут заниматься спортом, в том числе и на уроках физкультуры. Мы готовы и дальше делать все, чтобы такие объекты строились, чтобы они были комфортными, удобными и радовали любителей здорового образа жизни».

Кстати

Вчера в прямом эфире международного форума «Россия — спортивная держава» были открыты современные объекты в десяти регионах России. Помимо Чувашии спортивные новоселья отметили республики Адыгея, Татарстан и Северная Осетия, Брянская, Курская, Волгоградская, Владимирская, Свердловская области и Краснодарский край.

В 3-этажном здании нового ФОКа расположены 25-метровый плавательный бассейн, спортивный и тренажерный залы, фитнес-зал, два зала для занятий общей физической подготовкой. А еще здесь оборудованы столы для пинг-понга. Корреспондент «СЧ» успел немного поиграть в настольный теннис и лично убедился: помещение для теннисных баталий удобное, мячик от стола отскакивает нормально. А в зале для борьбы тем временем уже проходили первые тренировки. «Все оборудование хорошее — комфортно заниматься в новом зале», — рассказал молодой самбист Тимур Киреев.

Вишенкой на торте в день открытия ФОКа стал волейбольный турнир между школьными командами Чебоксарского района. «Сыграть на новой площадке всегда в радость, — поделился эмоциями ученик Вурман-Сюктерской школы Семен Деомидов. — Кроссовки на новом покрытии не скользят, передвигаться удобно. И раздевалки просторные. Отличный комплекс, в таком можно и республиканские соревнования проводить».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Благодаря поддержке Правительства страны и Минспорта России в Чувашии за два года открыто 28 новых спортивных объектов, еще три находятся в стадии строительства. Республика совершила настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры и вошла по этому показателю в число первых шести регионов страны».

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,
министр физической культуры и спорта Чувашии:

«Развитие спортивной инфраструктуры способствует выполнению поставленной перед регионами Президентом страны задачи — вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом не менее 70% наших жителей. На сегодняшний день для Чувашии этот показатель составляет 51% и планомерно увеличивается. Существенным подспорьем в этом вопросе является участие региона в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Новый ФОК в селе Ишлеи позволит вовлечь еще больше жителей села в занятия физкультурой и спортом. Здесь будут заниматься семьи, школьники смогут научиться плавать, а представители старшего поколения укрепят свое здоровье».
Опубликовано: 29 сентября 2022 г.


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